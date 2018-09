Napoli - Parma 3-0 live | cronaca e risultato in tempo reale

Il Napoli liquida 3-0 il Parma - super Milik : con la Juve per tentare l'aggancio : Il Napoli regola 3-0 il Parma con un bel gol di Insigne in avvio e una doppietta di un ritrovato Arkadiusz Milik . Gli azzurri andranno a Torino, sabato contro la Juve , con 3 punti di...

Napoli -Parma 3-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Napoli-Parma , 6ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli - Parma 1-0 live : cronaca e risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] 1' tempo 44' si chiuderà senza recupero 42' conclusione in area da posizione defilata sul primo palo per Mario Ruiz, buon ...

Napoli-Parma - Insigne in gol : la dedica è per Chiriches [VIDEO] : Napoli-Parma, Chiriches ne avrà per diversi mesi e Lorenzo Insigne ha avuto un pensiero per il compagno dopo il gol mostrando la maglia del romeno Napoli-Parma, Insigne ha sbloccato l’incontro del San Paolo con una rete da opportunista, sfruttando una bella azione sulla destra. La difesa parmigiana colpevole di una certa sonnolenza, ha di fatto regalato una ghiotta palla vagante in area ad Insigne, il quale non ha sprecato da pochi ...