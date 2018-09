Napoli | il Comune chiude i cimiteri | ' Allerta meteo e raffiche di vento'

Vento forte in Campania : il Comune di Napoli chiude i cimiteri : Il Comune di Napoli rende noto che a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Campania e del forte Vento, sono stati chiusi in via precauzionale i cimiteri centrali e periferici della città. “In mancanza di ulteriore avviso da domani tutte le attività saranno nuovamente ripristinate e tutti i cimiteri saranno regolarmente aperti ai consueti orari“. L’allerta meteo per Vento forte e mare agitato ...

Napoli - dal Comune : 'A fine anno un San Paolo migliore' : Ciro Borrierllo , assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli : 'Abbiamo ancora delle cose amministrative da risolvere per i sediolini, vediamo. Entro la metà di ottobre partono tutti i cantieri in ...

Spesa congelata - il Comune di Napoli si adegua alla Corte dei Conti : Il Comune di Napoli Spesa congelata. Il blocco della Spesa, imposto dalla Corte di Conti, che mette in discussione la «veridicità» dell'ultimo bilancio di previsione 2018-2020...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Niente accordo al Comune di Napoli - stop al bistrot di de Magistris jr : ... oltre alla location, questo progetto? Qui nascerà un bistrot di cui è socio il fratello del sindaco Claudio de Magistris, che ormai da sei mesi ha mollato l'avventura politica ed è tornato al suo ...

Tangenziale di Napoli - la guerra dei pedaggi : il Comune rivuole sei milioni : È guerra sul pedaggio della Tangenziale. Il Comune di Napoli chiede al Governo giallo-verde di restituire alla città la quota degli incassi dai passaggi al casello che...

Stadio San Paolo - il Comune tende la mano al Napoli : dialoghiamo : Tre le notizie di giornata: 'Siamo pronti a fare noi il primo passo, e chiediamo alla Ssc Napoli di tornare al tavolo delle trattative', quindi un'apertura politica da parte del Comune verso il club azzurro. 'Il Napoli giocherà al San Paolo senza alcun dubbio per tutto l'anno' e 'la convenzione è impossibile da fare e forse è la migliore soluzione stante ...

Napoli - 500 euro di multa a chi abbandona i rifiuti : e i nomi finiranno su pagina web Comune : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un'ordinanza recante 'disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo rifiuti'. L'ordinanza indica le sanzioni in caso di conferimento ...

Caos San Paolo - il Napoli giocherà 'in fitto' a casa sua : salasso dal Comune : La bozza della nuova convenzione - chiarisce poi l'assessore allo Sport - l'abbiamo riposta in un cassetto e non ha avuto seguito'.

Il Comune : nessuna convenzione per stadio - il Napoli pagherà ogni gara : Riunione in Comune, stamattina, della commissione Trasparenza alla quale ha partecipato l'assessore allo Sport Ciro Borriello, sull'esplosivo tema della concessione dello stadio San Paolo al...

Salta la commissione Universiadi : «Tutti in vacanza al Comune di Napoli» : «Non so se sorridere o piangere! Oggi era convocata la commissione Universiadi per discutere dei lavori in corso allo stadio San Paolo, grazie ai fondi messi a disposizione dal presidente De...

Tifosi a piedi dopo Napoli-Milan - la Regione sfida il Comune : 'Sveglia!' : 'Calabrese quando torni dal mare? Mi rendo conto che da Ischia sia difficile dedicarsi ai problemi della città e dei Tifosi ma è giusto ricordare che il Comune di Napoli, ogni qual volta riteneva ...