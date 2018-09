Nainggolan "é il momento di vincere" : ANSA, - MILANO, 26 SET - "Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto ma non ho mai alzato un trofeo. Magari ora è arrivato il momento giusto, però voliamo bassi". Lo ha detto il ...

Inter - Nainggolan : "Non ho mai alzato un trofeo - ora è arrivato il momento" : Il centrocampista belga si racconta ai microfoni di ' Sky Sport 24 ' tra obiettivi presenti e futuri, con poca voglia di guardarsi indietro: "Abbiamo fatto risultati importanti come squadra, spero di ...

Nainggolan : 'Mai alzato un trofeo - magari questo è il momento giusto' : ' Abbiamo fatto risultati importanti come squadra, spero di potermi togliere tante soddisfazioni qui, sono contento che la società mi abbia voluto - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Non voglio ...

Inter - Nainggolan : “Siamo forti - spero sia il momento giusto per alzare un trofeo” : I tifosi lo hanno acclamato al suo arrivo, ma per vederlo in campo hanno dovuto attendere più del previsto a causa di un infortunio nel precampionato che lo ha tenuto fuori fino all’inizio di settembre: adesso Radja Nainggolan è tornato a disposizione di Spalletti e presto sarà al top della condizione. Il centrocampista belga, Intervistato da Sky Sport, ha tracciato un mini bilancio sul primo scorcio stagionale e poi si è soffermato ...