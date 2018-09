Nadia Toffa sbotta sui social | ' Imparate a non giudicare e fatevi un giro negli ospedali'

Nadia TOFFA/ "Ogni tumore è uguale" : non è vero - ma per capirlo ci vuole un po' di tenerezza : NADIA TOFFA ha raccontato in un libro la sua lotta contro il cancro. Ma parlare di un dono a proposito della malattia le ha attirato molte critiche sui social. MONICA MONDO(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 06:08:00 GMT)RAPINA CHOC A LANCIANO/ Un'arma in casa non può sostituire ciò che manca, di C. GuarnieriSI SCHIANTA 6 GIORNI DOPO L'AMICO/ "Morte vienimi a prendere": Paolino, perché riabilitare il fato?, di P. Vites

Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi insieme per le Iene fanno impazzire i fan : Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa prontissime per affrontare insieme una nuova ‘Le Iene’ Come ben sappiamo ormai da parecchi mesi, Ilary Blasi ha deciso di lasciare la conduzione de Le Iene per dedicarsi completamente al nuovo Grande Fratello Vip 3 che inizierà la sua avventura proprio stasera lunedì 24 settembre 2018. A sostituirla la bravissima Alessia Marcuzzi che sembra aver accettato con moltissimo entusiasmo il suo ritorno, ...

Nadia Toffa risponde all'accusa di bullismo sulla studentessa di medicina - : Nn sono contro la scienza anzi è proprio quella che ci da speranza. Mi sembra tu sia fuori tema per questo ti ho scritto così. In bocca al lupo per goo studi ' " Nadia Toffa , @NadiaToffa, 25 ...

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa sono pronte per Le Iene. "Non vediamo l'ora di ricominciare", fa sapere Nadia

Nadia Toffa si svela : come sta e il ritorno a Le Iene con Marcuzzi : Nadia Toffa: il ritorno a Le Iene insieme ad Alessia Marcuzzi e lo stato di salute Nadia Toffa adesso sta bene ed è la diretta interessata a dichiararlo a gran voce. La conduttrice de Le Iene non ha paura di dire al suo pubblico ciò che ha passato e come si è sentita nel corso […] L'articolo Nadia Toffa si svela: come sta e il ritorno a Le Iene con Marcuzzi provIene da Gossip e Tv.

Nadia Toffa e il cancro. “Il tumore è un dono”. Ma dimentica che ogni storia è diversa : Il punto essenziale su Nadia Toffa l’ha colto Selvaggia Lucarelli. Rispetto ai tweet pubblicati dalla conduttrice delle Iene nelle scorse ore, la giornalista ha osservato su Facebook che “la narrazione non può essere” solo a senso unico e ha sottolineato come, da quel flusso di pensieri e post di Nadia, mancasse un pezzo. Cioè che “ognuno, con la malattia, ha la sua storia. E non è detto che sia una storia di riscoperta interiore”. Può anche ...

Nadia Toffa e il cancro che è come un dono : Chi è Nadia Toffa? Tante cose, oggi. Una giornalista tv per Le iene, programma di informazione che, in alcuni casi come quello di stamina, ha avvalorato tesi anti scientifiche; una persona malata di cancro; una celebrità del web: appena si era saputo della malattia, il suo nome è stato annoverato nella top ten di quelli più ricercati in rete nel 2017 (un record tale da averle meritato l’attenzione dei media stranieri). Oggi è (anche) un’autrice. ...

Nadia Toffa : “Il tumore è un dono - tutti ce la possono fare” : Nadia Toffa è una guerriera esemplare e coraggiosa. Questo lo si è capito nell’ultimo anno e (quasi) tutti lo hanno scritto e lodato. Il coraggio con cui ha affrontato la malattia, il suo esporsi pubblicamente senza pudore né paura, anche nei mesi più difficili della sua battaglia, sono stati un esempio e una infusione di ottimismo per tutti quelli che lottano come lei o vivono accanto ad altri “guerrieri”. Il rischio, oggi, è ...

Nadia Toffa - qualche precisazione scientifica sui tumori : (Foto: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images) Questa storia inizia con una bella notizia: Nadia Toffa, celebre conduttrice della trasmissione televisiva Le Iene, ha annunciato attraverso tutti i suoi canali social di essere uscita dal tunnel della malattia. O, quantomeno, di aver superato la fase critica e di aver imparato a conviverci. Lo ha scritto, grossomodo con le stesse parole, su Instagram, su Facebook e su Twitter, annunciando anche la ...

Caos attorno a Nadia Toffa per le dichiarazioni sul tumore : bufala o parole forti? : Un vero e proprio caso quello che si è venuto a creare nel corso delle ultime ore attorno a Nadia Toffa, al punto che in tanti cercando informazioni più specifiche su Google in merito ad alcune sue dichiarazioni, si stanno chiedendo se in realtà non si tratti di una bufala. Ecco perché, considerando l'ottimo supporto avuto dai colleghi di bufale.net, diventa importante capire se le sue affermazioni sul tumore siano vere o meno. Ad esempio, dopo ...

Nadia Toffa - fan in rivolta. “Ma che dice - vergogna”. Le parole della Iena e l’ira sul web : Nadia Toffa ha annunciato sui social l’arrivo in libreria di “Fiorire d’inverno”, un modo per raccontare i mesi più difficili della sua vita dopo la malattia scoperta per caso lo scorso 2 dicembre. “In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d’inverno cioè nel periodo più difficile dell’anno”, un post che ...