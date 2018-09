My Brother Rabbit - recensione

eurogamer

La nostra recensione di My Brother Rabbit, un dramma fiabesco a suon di puzzle di Future Friends Games.

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il panorama indipendente è sempre più terreno fertile per idee ludiche, narrative e stilistiche sorprendenti, talvolta originali e fuori dagli schemi. Un palcoscenico perfetto ed allestito ad arte per la libera manifestazione ed espressione di idee, concetti, messaggi, storie. Nel vasto e parecchio saturo - seppur mai abbastanza -genere degli adventure-puzzle game si insinua in punta di piedi My, piccola produzione firmata dal team polacco Artifex Mundi. L'avventura ci trascina in un mondo fantasioso e surreale, animato dalle fantasie di un bambino. Il coniglio che titola la produzione (e che dovremo, a suon di enigmi, condurre verso l'epilogo di un viaggio al contempo docile e burrascoso) altri non è che un peluche, fido compagno di letto di una sorellina gravemente malata. La realtà immaginaria, alternativa, pregna di leggerezza, semplicità e divertimento ricreata ...