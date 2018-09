romadailynews

: Municipio IV: Trovati i fondi per persone disabili: Municipio IV: Trovati i fondi per… - romadailynews : Municipio IV: Trovati i fondi per persone disabili: Municipio IV: Trovati i fondi per… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)IV:per– La Presidente delRoma IV Roberta Della Casa (nella foto) ha diffuso il seguente comunicato. “Sapete – si legge nel comunicato – cosa sono i servizi essenziali erogati dal? Sono quelle prestazioni o contributi economici inderogabili a favore diminori, adulte e anziane contà. “In particolare su alcuni di questi servizi, per una serie di situazioni, mancavano iper fronteggiare gli ultimi mesi dell’anno; grazie ad un importante lavoro di verifica delle economie sui diversi ambiti del sociale, abbiamo trovato la copertura sul bilancio municipale per tutti i servizi. Nessuno deve rimanere indietro e per questo, nessuno resterà senza il servizio attribuito. “Parliamo di una somma prossima agli 800 mila euro di cui la gran parte sul S.A.I.S.H. ma incrociando i ...