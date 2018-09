Mourinho contro Pogba Non sarà più capitano e la Juventus osserva

Scontro Pogba-Mourinho : niente più fascia da capitano al centrocampista! : Mourinho e Pogba sono in rotta ormai da qualche mese, i due caratteri forti del Manchester United sono giunti allo Scontro Tra Mourinho e Pogba non scorre più buon sangue. Gli screzi tra i due in seno al Manchester United sono stati molteplici ed hanno portato ad una decisione drastica da parte del tecnico dei Red Devils: “ho deciso che Pogba non sarà più il secondo capitano. Ma sempre io avevo deciso che lo fosse ed è una scelta che ...

Premier League - ancora Pogba contro Mourinho : A fine gara, evidentemente deluso, il campione del mondo Pogba, mai riuscito a prendere per mano la squadra nei momenti difficili, ha persino criticato l'atteggiamento poco propositivo della squadra, ...

Paul Pogba contro Josè Mourinho : il calciatore critica le scelte dell’ex Special One : Paul Pogba contro Josè Mourinho, un duello serrato che porterà inevitabilmente all’addio di uno dei due a fine stagione Paul Pogba contro Josè Mourinho, ancora una volta. Il calciatore francese, e non solo lui, non amano i metodi dell’ex Special One, troppo difensivista e poco spettacolare per i gusti di Pogba. Il pareggio dello United contro il Wolverhampton non è andato giù al ‘Polpo’ il quale ha tuonato nel post ...

Manchester United - Mourinho : 'Contro di me bugie compulsive' : Il solito, vulcanico, José Mourinho. Che si è ripetuto anche oggi, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Watford, prima a sorpresa in Premier League insieme a Liverpool e Chelsea. Il ...

Premier League - Mourinho contro la sorpresa Watford : 'Su di me bugie compulsive' : Già sei punti di ritardo dal vertice, due sconfitte dopo quattro giornate: resta alta la tensione in casa del Manchester United, con José Mourinho che attacca la stampa, accusata di 'bugie compulsive'.

Manchester United : Cantona si scaglia contro Mourinho : “Mou non è adatto per lo United. Pep Guardiola dovrebbe essere l’allenatore”. Senza tanti giri di parole, Eric Cantona, spiega quale sarebbe la strda per far uscire i ‘Red Devils’ dall’anonimato di queste ultime stagioni. In un’intervista al Daily Mail, l’ex bandiera dello Utd afferma che il tecnico catalano “è il figlio spirituale di Cruyff. La squadra ora non sta andando molto bene. ...

Juve con Mourinho - Napoli contro Cavani e Salah - Messi e Kane sulla strada dell'Inter : La Juventus se la ride, il Napoli e l'Inter no. Ovvio, le fascia di sorteggio pesano. Il resto lo fa l'imponderabilità dell'urna. E così la Signora si gode degli abbinamenti che dovrebbero proiettarla ...

Daily Mail : 'Mourinho esonerato se perde contro il Burnley' : LONDRA , INGHILTERRA, - José Mourinho non è mai stato così discusso nella sua lunga e gloriosa carriera. Secondo quanto scrive oggi il 'Daily Mail', il Manchester United è pronto a licenziarlo qualora,...

#MourinhoOut i tifosi dello United inveiscono contro l’ex Special One : raccolta fondi per cacciarlo! : #MourinhoOut è l’hashtag che i tifosi del Manchester United hanno adottato per chiedere alla società di mandar via il tecnico #MourinhoOut! E’ questo l’hashtag che spopola in queste ore tra i tifosi del Manchester United. L’ex Special One da diverse stagioni non riesce ad incidere, con risultati non soddisfacenti in Premier League, prima col Chelsea e poi con lo United. I tifosi dei Red Devils hanno addirittura ...

Tonfo Manchester United - brutta sconfitta per Mourinho contro il Brighton [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Manchester United - scontro Pogba-Mourinho : “Se vuoi andare via devi…” : scontro Pogba-Mourinho- Uno scontro totale tra il tecnico del Manchester United e Paul Pogba. Come riportato dai colleghi inglesi di “Sun“, il centrocampista francese, dopo il match contro il Leicester,avrebbe dichiarato: “Qui non sono felice“. Parole che hanno mandato su tutte le furie lo “Special One”, il quale avrebbe sbottato duramente contro Pogba. “PARLA CON […] L'articolo Manchester United, ...