Moto2 | Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata

Moto2 - la squalifica di Romano Fenati passa da due a sei GP. Non correrà più in questa stagione : Non è ancora ufficiale, ma l’anticipazione fornita da “La Gazzetta dello Sport” non lascia spazio a dubbi: la FIM, accogliendo la richiesta del presidente Vito Ippolito, avrebbe deciso di rendere più pesante la squalifica di Romano Fenati, dopo il folle gesto del GP di Misano, che inizialmente gli era costato due gare di stop. Il presidente FIM, Vito Ippolito ha visto accolta la sua linea, che chiedeva l’aumento la ...

Moto2 - Romano Fenati testimonial del motociclismo corretto per ripartire : Chi ha seguito Sky Sport sa che non ci siamo lasciati travolgere dalla fretta, dalle opportunità di speculazione e dall'isteria collettiva , riservando alla vicenda solo analisi oggettive, opinioni ...

Moto2 – Fenati sostituito dalla Marinelli Snipers : ecco il nome del pilota che correrà al posto di Romano : ecco il nome del pilota che sostituirà Romano Fenati a bordo della Kalex nel prossimo weekend di gara Nel prossimo appuntamento con il campionato mondiale di Moto2 si rende necessario un cambio di pilota per la Marinelli Snipers. La scuderia di propietà della famiglia Cecchini ha dovuto comunicare, in vista del Gp di Aragona, il motociclista che prenderà il posto di Romano Fenati. Il 22enne di Ascoli Piceno, squalificato a seguito del ...

Moto2 - Romano Fenati : 'Basta moto - non correrò mai più. Torno in ferramenta' : A botta calda, ma con un ragionamento a monte, Romano Fenati attraverso le pagine di Repubblica fa sapere di aver chiuso con il motociclismo. L'azione su Manzi di domenica scorsa, unita alla ...

Contatto folle di Romano Fenati in Moto2 : due GP di stop : Il pilota alla guida della Kalex del team Marinelli Snipers, nel corso della gara di Moto2 [VIDEO] [VIDEO] in programma a Misano, ha avuto un momento di follia, nel quale ha affiancato il connazionale Stefano Manzi [VIDEO] [VIDEO], mentre viaggiava sul rettilineo ad una velocita' di 217 km/h, e per qualche decimo di secondo ha afferrato il freno della sua Moto, il tutto a soli tre giri dalla fine. Il folle gesto non ha avuto conseguenze, ...

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Chi è Romano Fenati - il «cinghialotto» della Moto2 che ha perso la testa : Michael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterUna follia in mondovisione, senza precedenti nella storia del motociclismo. Romano Fenati ha perso la testa e, durante la gara di Moto2 a Misano il 9 settembre, ha allungato il braccio per tirare la leva del freno di un suo avversario, Stefano Manzi. Un gesto di una pericolosità estrema, considerato che entrambe le moto – affiancate – ...

