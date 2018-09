Moto2 | non c' è pace per Fenati | indagato per violenza privata

Moto2 - la squalifica di Romano Fenati passa da due a sei GP. Non correrà più in questa stagione : Non è ancora ufficiale, ma l’anticipazione fornita da “La Gazzetta dello Sport” non lascia spazio a dubbi: la FIM, accogliendo la richiesta del presidente Vito Ippolito, avrebbe deciso di rendere più pesante la squalifica di Romano Fenati, dopo il folle gesto del GP di Misano, che inizialmente gli era costato due gare di stop. Il presidente FIM, Vito Ippolito ha visto accolta la sua linea, che chiedeva l’aumento la ...

Moto2 - Ezio Gianola : 'Marinelli Snipers non ha aiutato Fenati' : Lo sport della moto è già estremo per sè stesso, ad ogni gara vediamo azioni che andrebbero sempre sanzionate' . Un altro fattore che ha influito pesantemente sono le difficoltà del team Marinelli ...

Moto2 - Mir : «Fenati - non arrenderti e combatti per il tuo futuro da pilota» : A porgergliela è uno dei suoi rivali in pista, l'ex campione del mondo della Moto3 Joan Mir, che il prossimo anno farà il salto in MotoGp con la Suzuki. Il pilota catalano pensa infatti che il ...

Moto2 - Fenati : «Non correrò mai più. Lavorerò come ferramenta» : ROMA - Dopo aver visto chiudersi in faccia tutte le porte del Motomondiale, questa volta è Romano Fenati a fare un passo indietro e ad annunciare la sua intenzione di abbandonare il mondo delle corse. ...

Moto2 - Fenati non ha paura di restare a piedi : 'potrei anche essere io a non aver più voglia di tornare' : LaPresse/EFE Infine un commento sul suo futuro nel mondo a due ruote, adesso seriamente a rischio: ' carriera finita? Non lo so. Oggi potrei dire una cosa e magari domani vederla in modo opposto. ...

Moto2 – Fenati non ha paura di restare a piedi : “potrei anche essere io a non aver più voglia di tornare” : Romano Fenati e il folle gesto in pista a Misano: le parole del 22enne di Ascoli Piceno dopo le scuse pubbliche e l’addio del suo attuale team e della sua futura squadra Il gesto folle di Romano Fenati in pista domenica, a Misano, nei confronti di Stefano Manzi, è ancora sulle bocche di tutti, appassionati delle due ruote e non. anche chi non segue il motomondiale ha potuto vedere, tra telegiornali e trasmissioni sportive, la ...

Moto2 - Fenati fa 'retromarcia' : 'Chiedo scusa a tutti - non sono stato un uomo' - : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono cosí, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Moto2 - Fenati : 'Chiedo scusa - non sono stato un uomo' : 'Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo!'. Renato ...

