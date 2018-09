Morte Stefano Cucchi | l’avvocato del carabiniere Casamassima | “Punito per dare l’esempio”

Sulla mia pelle - il trailer del film sulla Morte di Stefano Cucchi : “Il dolore è traditore: viene fuori piano piano“, si sente dire mentre scorrono le strazianti immagini del film sulla mia pelle , che oggi ha fatto il suo esordio alla Mostra del cinema di Venezia. La pellicola, diretta da Alessio Cremonini, vede come protagonista Alessandro Borghi, che si cala nei panni sfiniti e martoriati di Stefano Cucchi , il giovane che nel 2009 è morto in carcere sette giorni dopo essere stato arrestato per ...

“Esco per una passeggiata”. Ma Stefano non fa più ritorno. Una Morte assurda : Era uscito per una passeggiata. Per rilassarsi ed entrare in profondo contatto con la natura. Lo faceva sempre Stefano Devich, 48enne di Salesei di Sopra in Veneto e falegname molto attivo nel volontariato locale. Lo faceva ogni qual volte ne sentisse i bisogno. Stavola però dai suoi amati boschi non ha fatto ritorno.Un fulmine se l’è andato a prendere proprio mentre passeggiava. È morto così, colpito da una scarica.A trovarlo, come ...