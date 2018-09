Monte Serra | incendio spento | 430 sfollati Ultime notizie | resta presidio

Spento l'incendio sul Monte Serra : L' incendio sul Monte Serra è stato Spento ed ora "ci aspettiamo operazione post incendio urgente" e al tempo stesso "chiediamo al governo il riconoscimento dello stato di emergenza". Lo afferma il ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piromani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

"In questo bar i pompieri mangiano gratis". La gratitudine dei pisani per chi sta spegnendo le fiamme sul Monte Serra : I vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme sul monte Serra mangiano gratis. L'iniziativa è di un bar di Gabella, frazione del comune di Calci, in provincia di Pisa, dove da giorni le fiamme stanno devastando il monte Serra. La foto del cartello è stata postata su Twitter da Nicola Pinna, giornalista de La Stampa. Biscotti, pizzette, e altri dolci farciti esposti in vetrina sono gratis per tutti i vigili che passeranno da ...

Pisa - incendio Monte Serra : i 300 sfollati del Comune di Calci possono tornare a casa : I 300 sfollati del Comune di Calci (Pisa), evacuati a causa dell’incendio del Monte Serra, possono rientrare nelle loro case: lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Ghimenti. “Alle 12 – scrive il primo cittadino su Facebook – è scaduta l’ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall’incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a ...

Pisa - incendio Monte Serra : 5 sospettati per i roghi : Sarebbero 5 i sospettati per l’incendio che dalla serata di lunedì sta divampando sul Monte Serra, nel Pisano: si tratterebbe di persone note alle forze dell’ordine. Sarebbe stato individuato anche il luogo da cui è partito l’incendio: si tratta di una zona molto vicina al punto da cui giorni fa è partito un analogo rogo, domato in poco tempo. I carabinieri della forestale hanno acquisito le immagini degli impianti di ...

Pisa - incendio Monte Serra : bruciati circa “1000 ettari - attivi due fronti di fuoco” : “Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata e’ di circa 1000 ettari. In questo momento sono ancora attivi due fronti di fuoco, verso VicoPisano e Buti“: ha dichiarato il presidente della Regione Enrico Rossi, presente anche oggi nelle località del Monte Serra colpite dagli incendi. Il governatore ha sottolineato che “al momento a Calci sono 300 le persone costrette ad uscire dalle proprie abitazioni, di ...

Pisa - incendio Monte Serra : situazione sotto controllo : “La situazione e’ sotto controllo anche se ancora ci sono dei focolai. L’incendio e’ stato contenuto grazie a tutto il sistema regionale antincendio, i vigili del fuoco, i volontari e il grande sforzo del comune di Calci che e’ quello piu’ colpito“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti, in merito alla situazione degli incendi sul Monte Serra, nel Pisano. --Poi aggiunge : “Ci auguriamo in giornata che l’evento volga al termine“. “I ...

Pisa - incendio Monte Serra : oggi si potrebbe “uscire dalla situazione di emergenza” : “Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche ma penso che se nella giornata di oggi si lavorera’ come in quella di ieri si possa pensare di uscire dalla situazione di emergenza“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla trasmissione Non Stop News su Rtl 102.5. “Ci sono quattro Canadair ancora nell’aeroporto di Pisa, bisogna capire se si sono alzati e stanno proseguendo ...

Pisa - incendio Monte Serra : fiamme ancora alte/ Ultime notizie - aeroporto ancora chiuso : Pisa, incendio Monte Serra: fiamme ancora alte. Ultime notizie, ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo: l'aeroporto è ancora chiuso, stop a voli(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Ci vorranno 15 anni per ricostruire il bosco sul Monte Serra : Roma, 26 set., askanews, - Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento ...

Pisa - incendio sul Monte Serra : distrutti 10mila ulivi - 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco : Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che spinto dal vento ha già distrutto oltre mille ettari di bosco. Ai costi per gli interventi di emergenza per spegnere le fiamme da terra e con i mezzi aerei e per la necessaria evacuazione si aggiungono quelli per la ...

Pisa - incendio Monte Serra : operazioni di spegnimento ostacolate dal vento : Per seguire l’evolversi della situazione relativa all’incendio sul Monte Serra, nel Pisano, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi si sta recando a Vecchiano, nella sede comunale. Le condizioni meteo non aiutano le operazioni di spegnimento perché anche oggi è prevista una giornata ventosa. A Calci, dalle 7 di oggi, sono operativi due canadair e un elicottero S64 della flotta nazionale e 3 elicotteri regionali. Nel bosco ...

