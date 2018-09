Mondiali volley 2018 | il Brasile vince in rimonta contro la Russia

Volley : Mondiali 2018 - Brasile rimonta pazzesca - Russia ko : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set in equilibrio fino alle fasi finali. Lo sprint finale di Volkov e soci è imperioso. La chiude Muserskiy che in questo primo parziale è stato decisamente il migliore ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X : Un buon mix di gioventù ed esperienza: Davide Mazzanti ha puntato tanto sulla linea verde per la squadra che parteciperà al Mondiale 2018, basandosi solo in parte sulle classifiche di rendimento e sui valori espressi dalla stagione passata a livello di Club e pensando da una parte all’equilibrio del gruppo e dall’altra in prospettiva a Tokyo 2020 con la trafila delle qualificazioni e, si spera, un torneo olimpico da vivere finalmente da ...

Volley - Mondiali 2018 : impresa antologica del Brasile! Sconfitta la Russia - rimonta stellare dallo 0-2 : Il Brasile ha compiuto un’autentica impresa al PalaAlpitour di Torino e ha sconfitto la Russia per 3-2 (20-25; 21-25; 25-22; 25-23; 15-12) nella prima partita della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. I Campioni Olimpici sono riusciti a rimontare i Campioni d’Europa dallo 0-2, confezionando una rimonta stellare che rimarrà nella storia di questa rassegna continentale e che potrebbe valere un pezzo di qualificazione alle ...

Volley - Mondiali 2018 : risultati e classifiche dei gironi. Il calendario di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley maschile si disputano tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. classifiche TERZA FASE: POOL I (a Torino): Brasile 1 vittoria (2 punti), Russia 0 vittorie (1 punto), USA POOL J (a Torino): Italia, Polonia, Serbia risultati TERZA FASE: MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE: 17.00 Brasile vs Russia (Pool I, a Torino) 3-2 (20-25; 21-25; 25-22; ...

LIVE Italia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Torino si stringe con gli azzurri - sfida decisiva per le semifinali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, gli azzurri affronteranno gli ostici maestri slavi in una partita già fondamentale nella corsa verso le semifinali: vincere questa sera significherebbe ipotecare un posto tra le migliori quattro formazioni del Pianeta, una sconfitta ci costringerebbe a una partita di ...

Italia-Serbia di volley il 26 settembre : orario per guardare in TV e streaming i Mondiali di pallavolo : Oggi 26 settembre scattano ufficialmente le Final Six per i Mondiali di volley, con la sfida Italia-Serbia che promette scintille. La nazionale di pallavolo sta onorando al meglio la manifestazione e, complice il vantaggio di poter giocare in casa, sta mostrando cose davvero interessanti avendo perso solo con la Russia finora e mostrando "seconde linee" di grossissimo spessore come apprezzato contro l'Olanda. Come guardare la partita di questa ...

Volley femminile - Mondiali 2018 - Davide Mazzanti : “Il bilancio delle amichevoli è positivo. Nel gruppo c’è un bel clima e non vediamo l’ora di iniziare” : La Nazionale di Volley femminile ha sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 nell’ultima amichevole prima dei Mondiali che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Un risultato che lancia al meglio le azzurre verso la sfida di esordio di sabato contro la Bulgaria. Queste le parole del CT Davide Mazzanti, che ha fatto un punto sul cammino di avvicinamento all’appuntamento chiave della stagione: “Il periodo di preparazione è stato duro, ma ...

Mondiali volley femminili 2018 – L’Italia : Mondiale Volley 2018 femminile: seconda vittoria con l’Azerbaigian per le azzurre La nazionale italiana femminile si è aggiudicata anche la seconda amichevole contro l’Azerbaigian, superato nuovamente 3-0 (26-24, 25-22, 25-22). Dopo un primo set combattuto, dal secondo in poi le ragazze di Mazzanti hanno gestito bene la partita, tenendo sempre in mano il pallino del gioco. Buono il contributo di Carlotta Cambi, entrata a partita in ...

Volley : Mondiali Femminili - Rai 2 trasmetterà in diretta le partite delle azzurre : ROMA - Dopo il successo di ascolti registrato per le partite dei Mondiali Maschili, lo spettacolo del Volley proseguirà su Rai 2 con le partite del Mondiale Femminile che sta per prendere il via in ...

