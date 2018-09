: ?? Tutto pronto per il Lucchettario, lo speciale vocabolario di Andrea #Lucchetta annunciato a #nonstopnews ?? Stase… - rtl1025 : ?? Tutto pronto per il Lucchettario, lo speciale vocabolario di Andrea #Lucchetta annunciato a #nonstopnews ?? Stase… - ItaliaTeam_it : DOMINANTI! ???? L’Italia centra la sesta vittoria in questi Mondiali di pallavolo. A Milano Finlandia battuta 3-0! ??… - ItaliaTeam_it : EVVAIIIII! ???? Ai Mondiali di pallavolo l’Italia saluta Milano battendo 3-1 l’Olanda! ???? RT e si va a Torino! ????… -

Si chiude la peggior partita dell’anno per l’. Non c’è mai stata partita, è stata proprio una serata storta, mentre allariusciva tutto. Ora le semifinali sono appese ad un filo. La nostra Nazionale perde la prima partita di questa final six contro la. Il risultato e’ di quelli pesanti, 0-3 (15-25, 20-25, 18-25) in una partita nella quale non c’e’ stata storia.Battuta d'arresto dolorosa per l'ai. Laci castiga 3-0 a Torino (Pala Alpitour esaurito).La prima partita della Pool J a tre è un incubo per la squadra di Blengini che riceve male, mura poco e schiaccia al di sotto delle gare precedenti. Eloquenti i parziali: 25-15, 25-20, 25-18. Giocano i titolari:Giannelli palleggiatore, Zaytsev opposto, Mazzone e Anzani centrali, Juantorena e Lanza martelli. Senza storia il primo set.Più combattuto il secondo, ma è un'illusione spazzata via dalla solidità della.(Di mercoledì 26 settembre 2018)