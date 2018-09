Mondiali di Volley | l’Italia perde con la Serbia ma può ancora qualificarsi

Volley Mondiali - Italia-Serbia 0-3. Final Six - falsa partenza azzurra : Pesante sconfitta per l'ItalVolley nella prima gara della Final Six dei Mondiali. Gli azzurri hanno ceduto 3-0 alla Serbia con i seguenti parziali: 25-15, 25-20, 25-18. Davanti ai 15mila spettatori ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia umiliata dalla Serbia - resa senza lottare. Semifinali appese a un filo : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Serbia per 3-0 (25-15; 25-20; 25-18) all’esordio nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale è stata presa a pallate dai Guerrieri Slavi, demolita tecnicamente e psicologicamente in ogni frangente, surclassata in appena 90 minuti di gioco a senso unico in cui gli azzurri non sono mai riusciti a esprimerci ai livelli esibiti nelle ultime due settimane. I ...

LIVE Italia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-3 - azzurri mai in partita : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia , match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Volley - Mondiali 2018 : Italia umiliata dalla Serbia - resa senza lottare. Semifinali appese a un filo : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Serbia per 3-0 (25-15; 25-20; 25-) all’esordio nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale è stata presa a pallate dai Guerrieri Slavi, demolita tecnicamente e psicologicamente in ogni frangente, surclassata in appena 90 minuti di gioco a senso unico in cui gli azzurri non sono mai riusciti a esprimerci ai livelli esibiti nelle ultime due settimane. I 15000 ...

DIRETTA / Italia Serbia (risultato finale 0-3) : sconfitta netta per gli azzurri (Mondiali volley) : DIRETTA Italia Serbia: risultato finale 0-3. sconfitta netta per gli azzurri nella prima partita ai Mondiali volley 2018: i balcanici ci travolgono con i parziali di 15-25, 20-25, 17-25(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:36:00 GMT)

LIVE Italia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-2 - ora serve un miracolo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, gli azzurri affronteranno gli ostici maestri slavi in una partita già fondamentale nella corsa verso le semifinali: vincere questa sera significherebbe ipotecare un posto tra le migliori quattro formazioni del Pianeta, una sconfitta ci costringerebbe a una partita di ...

LIVE Italia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1 - azzurri irriconoscibili nel primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, gli azzurri affronteranno gli ostici maestri slavi in una partita già fondamentale nella corsa verso le semifinali: vincere questa sera significherebbe ipotecare un posto tra le migliori quattro formazioni del Pianeta, una sconfitta ci costringerebbe a una partita di ...

DIRETTA / Italia Serbia (risultato live 0-1) streaming video Rai : 15-25 1^ set (Mondiali volley) : DIRETTA Italia Serbia: info streaming video e tv della prima partita degli azzurri di Blengini nella final Six dei Mondiali di volley Maschile, di scena oggi a Torino. (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Volley - Mondiali : Italia-Serbia in diretta : Tags Argomenti: Volley italVolley Mondiali di calcio 2018 Protagonisti: © Riproduzione riservata 26 settembre 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia la prossima partita con la Polonia? Data - orario - programma e tv : L’Italia tornerà in campo venerdì 28 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al Pala Alpitour di Torino per affrontare la Polonia nell’ultima partita della terza fase: la nostra Nazionale andrà a caccia della qualificazione alle semifinali sfidando i Campioni del Mondo in un incontro che si preannuncia particolarmente intenso e accesso, aperto a ogni risultato. I ragazzi del CT Chicco Blengni ...

Diretta/ Italia Serbia (risultato live 0-0) streaming video Rai : si comincia! (Mondiali volley) : Diretta Italia Serbia: info streaming video e tv della prima partita degli azzurri di Blengini nella final Six dei Mondiali di volley Maschile, di scena oggi a Torino. (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:05:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 : il Brasile vince in rimonta contro la Russia : Il Brasile vince in rimonta contro la Russia mettendo una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali dei Mondiali Il Brasile batte in rimonta 3-2 la Russia (20-25; 21-25; 25-22; 25-23; 15-12) nella prima partita della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile disputata al PalaAlpitour di Torino. I campioni olimpici sono riusciti a rimontare dallo 0-2 iniziale in favore dei campioni d’Europa. (Int/AdnKronos)L'articolo Mondiali ...

Volley : Mondiali 2018 - Brasile rimonta pazzesca - Russia ko : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set in equilibrio fino alle fasi finali. Lo sprint finale di Volkov e soci è imperioso. La chiude Muserskiy che in questo primo parziale è stato decisamente il migliore ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X : Un buon mix di gioventù ed esperienza: Davide Mazzanti ha puntato tanto sulla linea verde per la squadra che parteciperà al Mondiale 2018, basandosi solo in parte sulle classifiche di rendimento e sui valori espressi dalla stagione passata a livello di Club e pensando da una parte all’equilibrio del gruppo e dall’altra in prospettiva a Tokyo 2020 con la trafila delle qualificazioni e, si spera, un torneo olimpico da vivere finalmente da ...