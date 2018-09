Mondiali | cronometro | oro a Dennis | Dumoulin battuto nettamente

Mondiali ciclismo - Rohan Dennis oro nella cronometro : Clamorosa prova dell'australiano, 49,6 km/h di media,. Distacchi abissalli: Dumoulin argento, Campenaerts bronzo

Ciclismo - Mondiali 2018 : Rohan Dennis dominante - l’australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende : Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Trionfo Rohan Dennis - l’australiano spodesta Dumoulin nella cronometro di Innsbruck : Rohan Dennis si prende la corona di campione del mondo a cronometro: Dumoulin amareggiato al traguardo per il secondo posto ad Innsbruck Finalmente i big del Ciclismo sono tornati in sella alle loro bici per la prima importante prova dei Mondiali di Innsbruck 2018. A sfidarsi sono stati gli uomini elite nella prova a cronometro individuale. Occhi puntatissimi su Dennis e Dumoulin, i principali favoriti alla vittoria. Giornata amara per il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti contro Remco Evenepoel tra gli juniores - il ‘piccolo Merckx’ che ha già incantato nella cronometro : Domani, giovedì 27 settembre, si svolgerà la prova in linea maschile juniores valevole per i Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Il percorso, 132.4 km da Kufstein ad Innsbruck, si rivela veramente impegnativo, ricco di saliscendi: l’unico tratto in cui i corridori possono tirare il fiato pare quello comprendente il 40° e il 60° chilometro dal via, prima di affrontare in sequenza il muro di Gnadenwald da un versante inedito (2,5 km oltre ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro maschile. Dumoulin e Dennis si giocano l’oro - De Marchi e Felline per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo una spettacolare sfida contro il tempo su un impegnativo percorso di 52,5 km da Rattenberg a Innsbruck, cateterizzato dalla dura salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1%), che potrà risultare determinante per decretare il nuovo campione. L’atteso duello per l’oro è tra l’olandese Tom Dumoulin, che cercherà di difendere il ...

Mondiali di ciclismo : Tom Dumoulin contro Rohan Dennis nella prova a cronometro : La prima parte dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck, quella dedicata alle prove a cronometro, si avvia alla conclusione. Mercoledì 26 settembre il programma delle gare contro il tempo si chiude con i professionisti, impegnati su una distanza di 52.5 km. Il campione in carica Tom Dumoulin si presenta come il principale favorito, anche se Rohan Dennis è uscito bene dalla Vuelta Espana, in cui ha vinto entrambe le cronometro. L’Italia non ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Oggi la cronometro uomini elite : percorso - altimetria e favoriti : Cronoman protagonisti ad Innsbruck per la cronometro individuale uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2018: percorso e favoriti I Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck entrano finalmente nel vivo: dopo le prime prove a cronometro dedicate ai più giovani e alle donne, arriva finalmente il turno degli uomini elite. Dopo un anno di grandi sfide in giro per il mondo, i big del Ciclismo si sfidano in Austria, per la cronometro individuale, in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i pettorali di partenza e la startlist della cronometro maschile. Programma - orari e tv : È il giorno della prova contro il tempo: oggi ai Mondiali di Innsbruck va in scena la cronometro maschile con lo scontro diretto tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis, i grandissimi favoriti per la medaglia d’oro. Chi la spunterà tra i due fenomeni? Saranno le lancette a decidere. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della gara, i pettorali di partenza e la startlist. La gara sarà trasmessa in diretta tv integrale su RaiSport ed Eurosport ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la startlist e gli orari di partenza della cronometro maschile. Come vederla in tv : Domani si svolgerà la cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sull’impegnativo percorso di 52,5 km da Rattenberg a Innsbruck, caratterizzato dalla dura salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1%) assisteremo ad una sfida contro il tempo per la conquista della maglia iridata. Il primo corridore a partire sarà l’olandese Wilco Kelderman alle 14.10, subito dopo scatterà il primo azzurro in gara, Alessandro De Marchi alle ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : podio tutto olandese nella cronometro femminile. Annemiek van Vleuten difende il titolo - nona Longo Borghini : L’Olanda monopolizza il podio nella cronometro femminile e scrive la storia ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Per la prima volta una nazione riesce a conquistare tutte e tre le medaglie iridate nella stessa edizione in questa specialità. Oro per Annemiek van Vleuten, che difende il titolo e si impone davanti a Anna van der Breggen e Ellen van Dijk. Van Vleuten ha rispettato il pronostico, andando a dominare questa prova, percorrendo ...