Mondiali ciclismo 2018 – Dumoulin sconfitto ad Innsbruck | l’olandese quasi in lacrime sul

Ciclismo - Mondiali 2018 : i favoriti per le scommesse. Vincenzo Nibali a quota 10 - Alaphilippe davanti a tutti : Tutto pronto per domenica 30 settembre, data attesissima per gli appassionati di Ciclismo internazionale: si disputa la prova in linea del Mondiale di Innsbruck, in strada gli uomini elite. Percorso durissimo quello austriaco: tantissimi metri di dislivello, salite a ripetizione, pendenze oltre il 20% e fatica che si farà davvero sentire. L’uomo più atteso è Julian Alaphilippe, grande favorito anche per quanto riguarda i bookmakers: quota ...

Mondiali ciclismo 2018 – Nibali tra i favoriti nonostante l’infortunio : le quote Snai : Totoscommesse: Snai, Nibali ‘iridato’ vale 10. Nella betting list del Mondiale di ciclismo azzurro al 4/o posto Gli azzurri del ciclismo sono attualmente in ritiro a Torbole, in vista del trasferimento di domani sera in Austria, per mettere a punto gli ultimi dettagli per la gara in linea elite di domenica ai Mondiali di Innsbruck 2018. nonostante la condizione del team italiano non si al 100%, Vincenzo Nibali, reduce dal ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Rohan Dennis dominante - l’australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende : Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo ...

Mondiali ciclismo 2018 – Trionfo Rohan Dennis - l’australiano spodesta Dumoulin nella cronometro di Innsbruck : Rohan Dennis si prende la corona di campione del mondo a cronometro: Dumoulin amareggiato al traguardo per il secondo posto ad Innsbruck Finalmente i big del Ciclismo sono tornati in sella alle loro bici per la prima importante prova dei Mondiali di Innsbruck 2018. A sfidarsi sono stati gli uomini elite nella prova a cronometro individuale. Occhi puntatissimi su Dennis e Dumoulin, i principali favoriti alla vittoria. Giornata amara per il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti contro Remco Evenepoel tra gli juniores - il ‘piccolo Merckx’ che ha già incantato nella cronometro : Domani, giovedì 27 settembre, si svolgerà la prova in linea maschile juniores valevole per i Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Il percorso, 132.4 km da Kufstein ad Innsbruck, si rivela veramente impegnativo, ricco di saliscendi: l’unico tratto in cui i corridori possono tirare il fiato pare quello comprendente il 40° e il 60° chilometro dal via, prima di affrontare in sequenza il muro di Gnadenwald da un versante inedito (2,5 km oltre ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea breve ma molto impegnativa delle juniores. Difendere il titolo si rivela arduo per l’Italia : A partire dalla mattinata di giovedì 27 luglio iniziano le prove in linea ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Le prime a scendere in strada saranno le atlete juniores in campo femminile con una corsa breve ma intensa, con ben 975 m di dislivello da Alpbachtal Seenland al solito traguardo di Innsbruck, per un totale di 71.7 km. A rendere il tracciato così impegnativo la salita di Gnadenwald dopo 25 km prettamente pianeggianti, lunga 2,6 km ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura : Domenica i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Gianni Moscon : “Nibali resta il leader - ma io sono pronto a vincere. Tutti dovranno fare i conti con l’Italia” : L’Italia sogna l’impresa di Gianni Moscon ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il 24enne trentino sarà il jolly della squadra azzurra e se capiterà l’occasione giusta avrà carta bianca per fare la sua corsa e proverà a sorprendere gli avversari. Dopo le vittorie alla Coppa Agostoni e al Giro della Toscana, Moscon si presenterà al via di questa rassegna iridata al top della forma e con una grande motivazione. In un’intervista ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Alessandro De Marchi : “Non saremo favoriti - ma potrebbe essere un vantaggio. Giusto dare fiducia a Nibali” : Oggi alle 14.11 Alessandro De Marchi lascerà la pedana di Rattenberg per iniziare la suo cronometro ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Il 32enne friulano sarà l’unico azzurro a partecipare sia alla cronometro che alla prova in linea ed è pronto ad essere protagonista. Il Rosso di Buja è tornato al successo alla Vuelta a España dopo un digiuno di tre anni e ora vuole chiudere in bellezza questa stagione. In una lunga intervista a ...