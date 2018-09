Monaco yacht show 2018 | Ferretti group protagonista con la sua flotta da sogno

sportfair

: Ferretti Group, protagonista del Monaco Yacht Show - Veladuepuntozer : Ferretti Group, protagonista del Monaco Yacht Show - CantieriNavali : RT @NauticaItaPress: Il @mys_monaco continua con la conferenza stampa di @perininavi che quest'anno ha presentato 3 linee di motoryacht e l… - Rossinavi : Stasera dalle 20 alle 22 su @rmc_official potrete ascoltare le interviste ai nostri illustri ospiti, direttamente d… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)pronta a dar spettacolo nello splendido scenario delÈ Latona 50 metri, il nuovo possente e dinamico capolavoro di CRN, la stella della fantasticadialla 28esima edizione del. Completano latre modelli d’incomparabile bellezza: il semidislocante Custom Line Navetta 42, il planante Custom Line 120’, e il flybridge Riva 110’ Dolcevita. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella mattinata d’apertura del salone, l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha svelato, insieme al Direttore Commerciale Stefano de Vivo, gli investimenti nel settore dei super e mega, i nuovi progetti relativi alle prossime ammiraglie e i megaRiva, Pershing e CRN attualmente in fase di costruzione. “Mai come in questo momento il successo è di chi si muove veloce, nella ...