Monaco | Rybolovlev potrebbe vendere il club | due investitori interessati

Francia - Rybolovlev vorrebbe cedere il Monaco : sogna la Premier : Monaco in vendita. Secondo “Le 10 Sports” il patron del club del Principato, Dmitry Rybolovlev, starebbe pensando di cedere la società e sbarcare in Premier League dove, intanto, pare che il suo connazionale Roman Abramovich potrebbe mettere in vendita il suo Chelsea. Tornando al Monaco, secondo la stampa francese, Rybolovlev sarebbe già in trattativa con cordate provenienti da Stati Uniti ed Emirati Arabi. Il miliardario ha ...