lastampa

: RT @LaStampa: Modric: “Ho battuto Messi e Ronaldo, ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7” - Paolino844 : RT @LaStampa: Modric: “Ho battuto Messi e Ronaldo, ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7” - Glinformati : Modric: “Ho battuto Messi e Ronaldo, ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7” - GLI INFORMATI -… - davideinno85 : RT @juventusfans: Modric: 'Ho battuto Messi e Ronaldo, ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7' | La Stampa -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ha fatto piangere Boban in platea, dedicandogli il premio 'The Best' della Fifa, ma soprattutto ha interrotto il dominiocome miglior giocatore al mondo. Lukasi gode il momento ...