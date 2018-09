Moda green | 12 capi e accessori ecosostenibili per l’autunno-inverno

Green Carpet Fashion Awards 2018 : il red carpet per la Moda sostenibile : Ieri sera il Teatro alla Scala ha fatto da cornice alla seconda edizione dei Green carpet Fashion Awards , i premi che celebrano la sostenibilità nel mondo della moda e del lusso . A promuovere l'...

Green Carpet Fashion Awards 2018 - i premi per una Moda proiettata sul futuro : Cate Blanchett in Stella McCartneyJulianne Moore in Custom Salvatore FerragamoJulianne Moore con Pasul Andrews e James FerragamoTomaso Trussardi e Michelle HunzikerAlba Rohrwacher in ValentinoAmber Valletta in Custom AgnonaSara Sampaio in Alberta FerrettiCindy Crawford in custom Atelier VersaceAlessandra Ambrosio in Philosophy di Lorenzo SerafiniEmily Ratajkowski Bianca BaltiMarica PellegrinelliStella Maxwell in custom Philosophy di Lorenzo ...

Green Carpet Fashion Awards : la Moda celebra l'impegno ecosostenibile : 'Ringrazio Camera della moda e Livia Firth per questo premio e per il loro impegno', racconta, 'devo ricordare però che l'Italia resta il paese più dignitoso al mondo per il suo alto artigianato'. ...

Green Carpet Fashion Awards - tornano gli Oscar della Moda eco : La moda torna a riaffermare il suo impegno nel suo voler essere eco-sostenibile con la seconda edizione dei Green Carpet Fashion Awards che si terranno al Teatro alla Scala domenica 23 settembre: 13 premi relativi a 13 diverse categorie sono stati svelati in una conferenza stampa a Milano insieme alla lista di grandi ospiti internazionali come le attrici Julianne Moore e Cate Blanchett o la top model Cindy Crawford. “Il cambiamento non è più ...

Addio a plastica e pelle - la Moda green ha un’arma in più : Dire Addio a plastica e pelle nel mondo della moda e del design è possibile. L’innovazione arriva da un brand italiano che ha messo a punto un nuovo prodotto totalmente vegetale, fornendo così un’arma in più alla moda sostenibile. Dopo aver inventato nel 2012, con la società Mymantra s.r.l, il legno morbido ‘nuo’ The new ligneah capace di sostituire la pelle con enormi vantaggi ambientali, Marta e Marcello Antonelli, ...