L'Italia ritiene "infondati" i rilievi sollevati dall'Alto commissario per i diritti umani Onu Michelle Bachelet su "presunte inadempienze italiane in materia di rispetto dei diritti umani dei migranti" e sottolinea, al contrario, "il notevole impegno italiano nel salvataggio e nell'assistenza ai migranti che attraversano il Mediterraneo". Lo ha detto il Ministro degli degli Esteri, Moavero Milanesi, in un incontro con la Bachelet a margine dell'Assemblea Onu.(Di mercoledì 26 settembre 2018)

