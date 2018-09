Mo | Trump | ' Due Stati? Soluzione che funziona meglio'

Trump : “In due anni raggiunto obiettivi migliori di qualsiasi predecessore”. E l’assemblea dell’Onu scoppia a ridere : “In due anni la mia amministrazione ha ottenuto risultati migliori di qualsiasi amministrazione nella storia di questo Paese”. La frase pronunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stata accolta da una risata da parte dei presenti all’Assemblea generale dell’Onu. “Non mi aspettavo una reazione di questo tipo” ha detto, sorridendo, Trump, strappando nuove risate. L'articolo Trump: “In due ...

Accanimento contro Trump : cosa c'è - davvero - dietro ai due libri che lo ricoprono di fango : ... perche' riflette la confluenza degli interessi degli autori: quello commerciale - sfruttare il fatto che in America e nel mondo si vende benissimo il Never Trump-, e quello politico, ossia fare ...

Due condanne giudiziarie mettono Trump all’angolo - dove è più pericoloso : Roma. Martedì è arrivata contro il presidente americano Donald Trump una doppia botta giudiziaria senza precedenti nella storia del paese. Uno dei direttori della sua campagna elettorale, Paul Manafort, è stato condannato per reati finanziari commessi nell’ambito di una brutta storia di milioni nasc

Euro vicino a record due settimane per short-covering - problemi Trump e spread BTP-Bund : Euro in rialzo per la sesta sessione consecutiva, con gli speculatori che ricoprono le loro posizioni short, in attesa della pubblicazione delle minute da parte della Federal Reserve, e di notizie ...

Bufera su Trump : l'ex avvocato Cohen si dichiara colpevole : "Il presidente mi ordinò di pagare il silenzio di due donne" : Micheal Cohen si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver avuto l'ordine di pagare il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Rischia fino a 5 anni di carcere. Anche Manafort è stato dichiarato colpevole per frode fiscale

Guai per Trump - il suo avvocato confessa : “Ho pagato il silenzio di due donne. Il presidente sapeva” : Michael Cohen, avvocato di fiducia di Donald Trump, ha confessato di aver pagato il silenzio di due donne che sostenevano di aver avuto relazioni con l'uomo che sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti.Continua a leggere

Manafort e Cohen colpevoli : due stretti collaboratori di Trump andranno in prigione : NEW YORK ? In una sola giornata, la giustizia americana ha riconosciuto colpevoli due stretti collaboratori di Donald Trump. Il primo a essere giudicato è stato l?ex direttore...

Il cerchio si stringe su Trump : Manafort e Cohen colpevoli. L'ex legale : "Ho pagato il silenzio di due donne" : Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, L'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa. Fra questi il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne, affermando di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". In Virginia, Paul Manafort, ex ...

I nastri di Omarosa su Trump sarebbero duecento : Continua lo stillicidio dei tape di Omorosa Manigault, l'ex fedelissima di Donald Trump che avrebbe registrato segretamente fino a 200 nastri audio prima e dopo il suo licenziamento dalla Casa Bianca lo scorso dicembre. E nel quarto tape pubblicato dell'ex consigliera di Trump, che sta promuovendo il suo libro verità sulla presidenza Trump intitolato "Unhinged", scatenato, si sente Lara Trump, la moglie del figlio del presidente Eric, che ...