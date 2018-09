Miss Italia | Carlotta Maggiorana scopre in diretta la decisione dopo le foto

Carlotta Maggiorana non perde la corona di Miss Italia 2018/ "Il caso non esiste - sono foto a tradimento" : Carlotta Maggiorana perde la corona di Miss Italia 2018 per le foto di nudo? Oggi il verdetto, ma lei si dice tranquilla: "sono foto rubate durante un servizio fotografico".(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Miss Italia 2018 - il responso della Commissione sulle foto osé di Carlotta Maggiorana : La sua corona era minacciata dallo spettro di vecchie foto di nudo riemerse dopo la sua elezione ma Carlotta Maggiorana (QUI tutto quel che bisogna sapere su Miss Italia 2018) – che ha sempre sostenuto che fossero scatti presi a tradimento – ha ricevuto un parere favorevole dalla ComMissione di Garanzia di Miss Italia e conserverà il suo titolo vinto lunedì 17 settembre nel corso della finale del concorso, trasmessa in diretta su La7 ...

Manila Nazzaro : "Oggi a Miss Italia tutte rifatte a 20 anni"/ "A noi facevano mettere solo il mascara" : Manila Nazzaro: "Oggi a Miss Italia tutte rifatte a 20 anni". Ultime notizie, la ex reginetta a Storie Italiane: "A noi facevano mettere solo il mascara"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Miss Italia 2018 – Chiara Bordi madrina di ‘Real Bodies’ : “io esempio vivente della biomedicina” : Chiara Bordi a Milano per la mostra internazionale di Anatomia “Real Bodies, oltre il corpo umano” Chiara Bordi, dopo la sua partecipazione a Miss Italia 2018, sarà alla mostra internazionale di Anatomia “Real Bodies, oltre il corpo umano”. La reginetta, classificatasi terza al concorso di bellezza, presenzierà al taglio del nastro all’opening milanese di Spazio Ventura XV e sarà madrina dell’evento. Chiara ha poi ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana e gli scatti osè : ‘Foto rubate - mi tengo la corona’ : A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, può star tranquilla: nessuno le toccherà la corona. La giovane, infatti, a poche ore dall’incoronazione come più bella d’Italia si è vista la terra tremare sotto i piedi dopo la pubblicazione di foto provocanti pubblicate dal settimanale Oggi. Era il 2015 e le foto la ritraggono durante il backstage di un servizio girato a San Felice Circeo ...

Manila Nazzaro - la ex Miss Italia : “Oggi tutte rifatte a 20 anni. A noi concedevano solo mascara e lucido trasparente” : Miss Italia ha provato con gli anni a cambiare pelle apportando modifiche al regolamento per stare al passo con i tempi. Carlotta Maggiorana, ultima vincitrice, è sposata e già lavorava come attrice. Non solo, le sue foto di nudo hanno iniziato a circolare in rete rischiando anche la perdita del titolo. Sono cambiati i tempi, la pensa così anche Manila Nazzaro che reginetta di bellezza lo è stata nel 1999 quando il concorso dei Mirigliani ...