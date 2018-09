Mio figlio soffriva di anedonia | si è ucciso perché non provava sentimenti Lo

Lory Del Santo - il padre di Devin parla a Pomeriggio 5 : «Sono anni che non vedo Mio figlio» : Lory Del Santo e il dramma per la perdita del figlio Loren. A pochi giorni dall'intervista a Verissimo in cui l'attrice ha parlato per la prima volta della morte del 19enne, che si sarebbe...

Elena Santarelli : “Dai problemi di Mio figlio ho capito cos’è la vita” : A quasi un anno dalla scoperta del tumore del suo primogenito, Elena Santarelli è tornata a lavorare in tv. La showgirl, protagonista della cover di F, si racconta al settimanale diretto da Marisa Deimichei – in edicola domani. Mai un momento di rabbia? “Non sono arrabbiata, anzi sono contenta di aver vissuto questo passaggio. Molti hanno conosciuto un lato di me che non era visibile con i miei lavori precedenti, mi hanno visto più ...

Mario Baldassari/ Il padre di Patrick contro Valeria Marini : "Mio figlio è un signore" (Temptation Island Vip) : Mario Baldassari, padre di Patrick, ha sottolineato come si sia comportato da signore nei confronti della fidanzata Valeria Marini durante la loro permanenza a Temptation Island.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Parla il figlio di Suge Knight : 'Preoccupato per Mio padre - non lo faranno più uscire' : La recente condanna a 28 anni di carcere per l’ex mogul del Rap e boss della Death Row Records, Suge Knight, pare non essere andata per nulla giù a suo figlio, Suge Jacob Knight, Jr., che di recente ha affidato ai social media YouTube e Instagram, nello specifico le sue considerazioni in merito. Suge Knight, oggi cinquantatreenne, è stato nei primi anni ’90 una delle figure più influenti e temute della scena hip-hop statunitense, l’uomo dietro ...

[L'intervista esclusiva] "Da bambino credevo che Mio padre fosse Robin Hood - poi ho respirato morte e violenza". Incontro con il figlio di ... : Sebastiàn adesso fa il giro del mondo e tiene conferenze agli adolescenti. Incontri che hanno lo scopo di raccontare la verità sul padre e provare a contrastare quella fascinazione del male che ...

Matteo Salvini - caso Diciotti : 'Io sequestratore? Per colpa di quel magistrato - Mio figlio...' : La vicenda di ' Matteo Salvini indagato per sequestro di persona ' per il caso della nave Diciotti è stata sulle prime pagine dei giornali per giorni. Ora che le polemiche si sono , un po', sopite, il ...

”Mio fratello”. Parla Devin - il figlio di Lory Del Santo. Lo sfogo sulla morte di Loren : Lory Del Santo, alcuni giorni fa, ha raccontato il grande dolore vissuto per la perdita di suo figlio 19enne. “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” aveva dichiarato Lory. Ora anche il figlio primogenito della showgirl, Devin Del Santo (che non mamma Lory non si parla da diversi anni) racconta come ha vissuto la perdita di suo ...

«Mio figlio soffriva di anedonia» : uno dei sintomi cardine della depressione : La dichiarazione sulla causa della scomparsa di Loren. È l’incapacità di provare piacere per le cose della vita, la conseguenza è uno sconfortante senso di vuoto

Lory Del Santo il suicidio di Mio figlio è un dolore immenso : Lory Del Santo, in un’intervista assolutamente privata e senza la presenza del pubblico, racconta a “Verissimo” il dramma vissuto col suicidio del figlio 19enne, Loren. «Tutto è successo un mese fa, per tutto questo tempo mi sono chiusa in me stessa, in un lungo silenzio, senza parlare neanche con i miei amici». «Mio figlio Loren era nato prematuro, già la sua nascita fu un miracolo. I medici mi dissero che ogni giorno di vita in più ...

Lory Del Santo - parla Devin l’altro figlio della showgirl : “Mio fratello era una luce per noi. Ti amiamo - ci manchi” : “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, con queste parole Lory Del Santo a Verissimo ha svelato la tragedia che circa un mese fa ha stravolto la sua vita. “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. ...

Giucas Casella : "Non volevo Mio figlio" : Nella seconda puntata di Domenica Live c'era anche Giucas Casella . Il paragnosta nello studio di Barbara D'Urso ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato tutti di sasso. Giucas, infatti, è ...

Mio figlio - thriller che si guarda tutto d’un fiato. Con Melanie Laurent e Guillaume Canet : Solito discorso. I francesi sanno fare cinema in generale, e cinema di genere in particolare. Punto. Mio figlio (Mon garçon) di Christian Carion (ricordate Joyeux Noel?) è un thriller drammatico, della serie “genitore salva figlio rapito senza aiuto della polizia”, estremamente compatto, senza sbavature, per un’ora e venti che si guarda tutta d’un fiato. tutto ha inizio con la voce fuori campo di Marie (Melanie Laurent che nella sua profonda ...