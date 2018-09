Milano | una tonnellata di hashish nel garage Ultime notizie | sequestro record in un box

Milano - una tonnellata di hashish in garage : i poliziotti abbattono il muro che la nasconde : Più di una tonnellata di hashish, esattamente una tonnellata e cento chili, è stata sequestrata dalla narcotici in un box di Milano. I poliziotti della squadra mobile sono arrivati nel garage di via ...

Milano - offre lavoro da bandate : 39enne segrega e violenta una ragazza : È accusato di aver segregato, picchiato e violentato una ragazza che aveva adescato su Facebook e attirato a Milano con la scusa di un lavoro come badante. I militari di Corsico (Milano) hanno fermato ieri a Pero un cittadino romeno di 39 anni. La vicenda risale ad alcune settimane fa. L’uomo avrebbe contattato la vittima, cittadina italiana, fingendosi una donna in cerca di una badante e facendola venire a Milano. Poi con la scusa di portarla a ...

Una tonnellata di hashish in garage : sequestro record a Milano - vale 11 milioni di euro : Il box in via Padova intestato a un 42enne che è stato arrestato. La droga nascosta dietro a un muro abbattuto a martellate dai poliziotti

Milano - rapina con stupro di una 19enne in zona Ripamonti : chiesti 12 anni di pena : La brutale aggressione a marzo. La studentessa si era appartata in auto in via Peressutti con il fidanzato che fu picchiato. Il pm sulla versione dell'imputato, un colombiano 26enne: "Non credibile la sua versione"

Milano : Assolombarda adotta una guglia del Duomo : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Assolombarda 'adotta' una guglia del Duomo di Milano ed entra a far parte dei grandi donatori della Veneranda Fabbrica del Duomo. La guglia adottata dall'associazione degli industriali è la guglia di San Simeone Stilita, posta in Terrazza Centrale, sul lato sud, dove ar

Stuprata da un tassista abusivo dopo una notte in discoteca a Milano : Una giovane è stata sequestrata, a Milano, da un taxista abusivo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa dopo la discoteca e che invece l'ha costretta a seguirlo a casa sua a Corsico (Milano) dove l'ha violentata. L'uomo, un marocchino, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.L'uomo arrestato, un marocchino di 30 anni, è stato fermato dai carabinieri ...

Milano - tassista abusivo violenta e rapina una cliente : fermato dai carabinieri : L’uomo, originario del Marocco, ha caricato in auto la ragazza in zona Corvetto dopo la discoteca e l’ha portata a casa sua a Corsico, dove ha consumato lo stupro. Per lui le accuse sono violenza sessuale, rapina e sequestro di persona

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Milano - riconosce dopo 5 mesi il ragazzo che lo aveva aggredito in una rissa sui Navigli : Il presunto aggressore, che lo aveva ferito al collo con un coccio di bottiglia, è stato denunciato

Milano - farmacia Caiazzo al Tribunale : sarà riaperta e gestita dai giudici : Dal blitz dello scorso 9 aprile sono rimasti in carcere in pochi. Praticamente il solo Giammassimo Giampaolo , ai domiciliari, , imparentato con il clan Romeo e con il boss Giuseppe Calabrò , l'ex ...

Milano. Avviso pubblico per una rete di associazioni per le politiche giovanili : È aperto l’Avviso pubblico attraverso il quale il Comune vuole creare la prima rete di associazioni giovanili milanesi e dei

Francesca Icardi ‘star’ alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda ospite di una sfilata di moda [FOTO E VIDEO] : Wanda Nara e la figlia di Mauro Icardi alla sfilata di Elisabetta Franchi, la piccola Francesca è già ospite delle sfilate della Milano Fashion Week Il nome di Francesca Icardi, oltre a leggerlo su Instagram, sul profilo ufficiale che la figlia di Mauro vanta già da qualche tempo, lo avreste potuto leggere tra gli invitati alla sfilata Elisabetta Franchi. alla Milano Fashion Week la piccola figlia del calciatore dell’Inter e di Wanda ...

Avvocati di Corona : 'Abbiamo stravinto - la Procura di Milano ha fatto una figura orrenda' : 'Abbiamo stravinto, la Procura di Milano ha fatto una figura orrenda'. L'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, commenta così la sentenza in appello sulla vicenda dei 2,6 milioni di euro nascosti ...

L'applauso di Milano a Inge Feltrinelli : "Una donna che non conosceva muri" : Un lungo applauso per Inge Feltrinelli alla camera ardente a Palazzo Marino. Milano saluta anche così una delle sue personalità più forti e influenti. A renderle omaggio, tra gli altri, Paolo Rumiz e ...