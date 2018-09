Milano | tecnologia e sostenibilità | inaugurato il secondo condominio del progetto

TECNOLOGIA - 'INVESTING IN LIFE SCIENCES'. ALTITONANTE : Milano CON AREXPO-MIND SI CANDIDA A CENTRO DI RILEVANZA MONDIALE : Il progetto, imperniato sul Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione prevede, ha aggiunto il sottosegretario, 'un contesto 'living lab' con approccio innovativo all'attivita' di ricerca, la ...

Notte dei Ricercatori : Open Night al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano : In occasione della Notte europea dei Ricercatori, il Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano propone ‘Open Night – A tu per tu con la ricerca’, un’intera serata gratuita con i protagonisti della ricerca. Venerdì 28 settembre tutto il Museo sarà aperto dalle 18.30 alle 23.30 per parlare di cervello, salute e medicina, vita digitale, intelligenza artificiale, videogiochi, migrazioni, spazio, terremoti, ...