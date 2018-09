Milano | oltre una tonnellata di hashish e mezzo chilo di cocaina nel muro del

Lezioni al buio e realtà immersiva : Milano-Bicocca oltre le barriere : Lezioni al buio in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi. Didattica senza barriere per mostrare le strategie messe in campo per coinvolgere gli studenti diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento (dsa). Esplorazioni geologiche alla portata di tutti grazie alla realtà immersiva. Sono solo alcune delle iniziative proposte dalla prima edizione di B.inclusion Days, la settimana di eventi organizzati tra il 1° e il 5 ottobre dal ...

Milano : settimana moda - oltre 200 agenti di polizia impegnati per sicurezza : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Sono oltre 200 gli uomini e le donne della polizia impegnati a Milano per la settimana della moda femminile. In occasione di 'Milano moda Donna' il questore di Milano Marcello Cardona ha predisposto servizi di vigilanza e controllo mirati per lo svolgimento delle circa

I numeri della Milano Fashion Week : oltre alle ciabatte pelose c'è molto di più : ... @cameramoda, on Sep 16, 2018 at 6:29am PDT Se siete curiosi di scoprire i giovani talenti, invece, fate un giro al Museo della Scienza e della Tecnica che sarà anche il Fashion Hub Market dove ...

A Milano arriva “Caravaggio oltre la tela” - la mostra immersiva sul genio italiano : Si inaugura il 6 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra "Caravaggio - oltre la tela", racconto immersivo ed esperienza multimediale di altissima tecnologia e spettacolarità in cui si potrà ripercorrere, in 45 minuti con l’ausilio di 16 video proiettori, filmati originali e speciali cuffie binaurali, la vicenda artistica ed umana del grande maestro lombardo.Continua a leggere

Borsa : Milano svetta con un rialzo di oltre il 2% - banche in volata : Il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha dichiarato che verranno rispettate le regole, mentre il premier, Giuseppe Conte, ha precisato che per le riforme ci sara' un orizzonte di lungo termine, di ...

Milano. Ghisa : oltre 50 nuovi interventi mirati anti degrado : Stazione Centrale, via Gola, Giambellino-Odazio, il Parco Sempione. Sono state le zone su cui si sono concentrati durante l’estate oltre

Milano. Bovisa : sorgerà una piazza verde di oltre 10 mila mq : Si affacceranno su una grande piazza verde di oltre 10 mila mq i due nuovi edifici previsti nel quartiere Bovisa

Milano : 'Estate Sforzesca' - oltre 30mila spettatori : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - Si chiude domani sera 'Estate Sforzesca', la rassegna di spettacoli che a Milano ha accompagnato il pubblico per tutta la stagione estiva. E la manifestazione ha superato quota 30mila spettatori, per un cartellone che ha visto esibirsi sul palcoscenico artisti come Robe

Milano : da inizio anno ritrovati oltre 32mila oggetti smarriti : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - Uno scheletro di plastica a grandezza naturale, una protesi, un monopattino elettrico e una statua religiosa di metallo di medie dimensioni. Sono alcuni degli oggetti che sono stati smarriti a Milano, complessivamente oltre 32mila nei primi sette mesi del 2018. L’uffici

Milano : tentano furto in negozio - recuperati abiti per oltre 2.800 euro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Hanno tentato di portare via da un negozio del centro capi di abbigliamento per oltre 2.800 euro, ma il titolare del negozio ha chiesto aiuto alla polizia locale riuscendo a sventare il colpo. E' accaduto a Milano. Un 27enne di origine albanese è stato arrestato, mentre

Milano - cede una grata in strada : anziano precipita per oltre due metri : Tragedia sfiorata questa mattina a Milano. Un uomo di 76 anni, ancora prima del sorgere del sole, stava tranquillamente passeggiando tra le strade deserte del città meneghina quando all"improvviso è precipitato per circa due metri al di sotto del livello del marciapiede a causa del cedimento di una grata.L"incidente è avvenuto intorno alle 6 in via Saponaro all'altezza del civico 50. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia ...

Piano anticaldo 2018 a Milano : oltre 16mila interventi : A Milano, nel periodo dal 4 giugno al 13 agosto sono state erogate oltre 16.000 prestazioni nell’ambito del Piano anticaldo 2018: tra le voci più importanti, sono state 5.615 le consegne di pasti a domicilio e 2.024 gli ingressi gratuiti in piscina. Le richieste giunte al call center istituito dall’assessorato Politiche sociali sono state 1.948. L'articolo Piano anticaldo 2018 a Milano: oltre 16mila interventi sembra essere il primo ...

Milano. Scuole : lavori per oltre 45 milioni di euro : Estate, tempo di cantieri per le Scuole milanesi. Dall’abbattimento delle barriere architettoniche ai lavori per la prevenzione incendi, dal rifacimento

Milano. Oltre 20 - 5 milioni di euro per il Diritto allo studio : Approvati dalla Giunta gli interventi del Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, per un totale di