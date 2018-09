Milano non si allontana dalla parità insieme all' Europa

Fox Circus - a Milano 52 ore di intrattenimento live non-stop : Dal 30 novembre al 2 dicembre Milano arriva il Fox Circus, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per tre giorni regalerà ai suoi fan, l’esperienza di vivere e toccare con mano il mondo delle grandi serie tv di Fox. Esperienze immersive e interattive, incontri, panel a tema con ospiti italiani e internazionali, première e maratone delle serie tv più amate, ma anche concerti e dj set senza dimenticare le attività pensate per ...

Marrone e beige - trecce e chignon e il nuovo bronzer. A Milano tornano i '90 : ... 'Il vento del cambiamento sociale che aveva fatto emergere fluid gender, empowerment e inclusività sulle passerelle di New York e Londra sembrava essersi esaurito prima che gli spettacoli ...

Emily Ratajkowski sbarca a Milano - il jet lag la distrugge ma non le impedisce di apparire sexy a letto [VIDEO] : Emily Ratajkowski a Milano per la Fashion Week delizia i suoi follower con un video in cui si immortala nuda a letto Qualsiasi cosa faccia Emily Ratajkowski crea scompiglio tra i suoi follower. La bella modella è appena sbarcata a Milano per la Fashion Week e poco dopo ha pubblicato un video tra le sue storie Instagram in cui appare ‘distrutta’ dal jet lag. La meravigliosa statunitense nonostante non riesca a dormire non riesce ...

L'applauso di Milano a Inge Feltrinelli : "Una donna che non conosceva muri" : Un lungo applauso per Inge Feltrinelli alla camera ardente a Palazzo Marino. Milano saluta anche così una delle sue personalità più forti e influenti. A renderle omaggio, tra gli altri, Paolo Rumiz e ...

Milano - furto nell'auto di Andrea Iannone : bottino da decine di migliaia euro : Dal Suv, parcheggiato in zona Moscova, sono stati portati via orologi costosi e alcuni oggetti elettronici

Milano - picchiato e insultato perché omosessuale si sfoga su Facebook : "Non sono solo" : La storia di Samuele, 22enne iscritto alla Bocconi: ha la mandibola rotta, dovrà operarsi. La solidarietà dell'Arcigay milanese

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Compleanno privato a Milano : quale ex sarà fortunato... : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl, oggi 20 settembre, compie 34 anni e annuncia: "non so cosa voglio, ma so quello che non voglio".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Risultati Test Architettura 2018 su Universitaly/ Punteggi anonimi ultime notizie Miur : top Politecnico Milano : Risultati Test Architettura 2018, Punteggi minimi e graduatoria parziale su Universitaly. ultime notizie Miur, le date e le prossime scadenze per l'accesso all'Università 2018-2019(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Francesco Monte incontra Andrea Iannone : sorrisi e saluti per le via di Milano : Francesco Monte e Andrea Iannone si rivedono: i due ex cognati paparazzati insieme a Milano Forse Francesco Monte e Andrea Iannone non saranno più “formalmente” cognati ma questo, oggi, non sembra aver di certo minato la stima reciproca tra i due. Recentemente, infatti, entrambi sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Un breve […] L'articolo Francesco Monte incontra Andrea Iannone: sorrisi e saluti per le via di ...

Le migliori città d'Europa. Firenze al top. Milano non c'è : La città medievale nota in tutto il mondo per il palio non è l'unica destinazione toscana in classifica. Al primo posto della classifica delle città più amate dai lettori del Time c'è infatti Firenze ...

“Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fabrizio Corona”/ Pm Milano chiede archiviazione : “Diritto di critica” : “Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fabrizio Corona”. La Procura di Milano chiede archiviazione dell'inchiesta. Le parole della giornalista rientrano nel “Diritto di critica” per il pm(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:58:00 GMT)

Olimpiadi 2026 – Non c’è l’accordo - bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina! Fontana non ci sta : l’idea che salverebbe la situazione : Giorgetti stronca la candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, Fontana apre all’unico scenario possibile: le parole del Presidente della Regione Lombardia Dopo la bocciatura della candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, la politica e lo sport si ribellano. C’è chi è d’accordo con la decisione presa dal Governo e dal Coni e chi non lo è. Dopo le parole perentorie del sottosegretario alla ...