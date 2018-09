Milano | “manifatture aperte” per fare conoscere meglio l’industria e la ricerca

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Aprire le fabbriche. Renderle visibili ai cittadini, agli studenti, a coloro che abitano nei territori industriali e a tutti quelli che ne hanno solo sentito parlare (e spesso male, con accenti negativi). E farle vivere, per un giorno, in pubblico, per ciò che sono: luoghi positivi di lavoro e di relazioni personali, in cui convivono macchine di produzione e laboratori di, robot hi tech e torni d'antica tradizione meccanica, computer e attrezzi di raffinato artigianato manuale, mense e biblioteche.Fabbriche che raccontano fatica e invenzione, salario e benessere, interessi talvolta contrastanti e inclusione sociale (si cresce, in fabbrica, e si fa carriera molto spesso per merito e per capacità, indipendentemente dalle caratteristiche personali di razza, cultura, religione, genere, appartenenze). Fabbriche, un luogo civile. Importante, averne consapevolezza, in ...