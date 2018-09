Milan in ansia per Higuain Gattuso | ' Abbiamo tanti difetti da correggere'

Milan in ansia per Higuain. Gattuso : 'Ha un fastidio ai flessori' : Per la trasferta di Empoli c'è preoccupazione per Higuain. A lanciare l'allarme è stato Rino Gattuso: 'Ha un fastidio ai flessori, domani lo valutiamo', le sue parole. Nella rifinitura è stato provato ...

Infortunio Calhanoglu – Milan in ansia per il suo numero 10 : diagnosi e tempi di recupero : Brutta tegola in casa Milan: Infortunio alla mano per Calhanoglu. Ecco cosa è successo oggi a Cagliari Serata amara per il Milan: i rossoneri tornano a casa con un pareggio non troppo soddisfacente contro il Cagliari, in terra sarda, ma soprattutto con una terribile notizia che riguarda Calhanoglu. Il 24enne tedesco naturalizzato turno si è infatti infortunato questa sera, alla mano. In campo Calhanoglu, questa sera, aveva fatto capire, ...

Milan - altra notte d’ansia : verdetto Tas rimandato a domani dopo le 11 : 00 : verdetto TAS rimandato- Il verdetto Tas sul Milan arriverà domani mattina dopo le 11:00. Rinviata di circa 12 ore la sentenza sul club rossonero. Come riportato da “Ansa” stasera Fassone ha parlato per circa 90 minuti dinanzi ai giudici del Tas. Il desiderio è quello di riammettere il club rossonero alla prossima edizione dell’Europa League. […] L'articolo Milan, altra notte d’ansia: verdetto Tas rimandato a domani ...