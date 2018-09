Milan | Higuain acciaccato | Empoli a rischio

Milan in ansia per Higuain. Gattuso : 'Abbiamo tanti difetti da correggere' : Per la trasferta di Empoli c'è preoccupazione per Higuain. A lanciare l'allarme è stato Rino Gattuso: 'Ha un fastidio ai flessori, domani lo valutiamo', le sue parole. Nella rifinitura è stato provato ...

Infortunio Higuain - salta Empoli-Milan?/ Ultime notizie - Gattuso : "Piccolo problema" - si scalda Cutrone : Infortunio Higuain, salta Empoli-Milan? Ultime notizie, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso conferma: "Un piccolo problema", si scalda Patrick Cutrone(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Milan - brutta tegola : Higuain out - si scalda Cutrone : Brutto guaio per Rino Gattuso alla vigilia della trasferta a Empoli, che vede i rossoneri costretti a vincere, in virtù degli ultimi risultati in campionato. Gonzalo Higuain ha riportato un problema ...

Empoli-Milan - problema muscolare per Higuain : l’argentino a rischio per il match del Castellani : Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di Empoli, ma Higuain rischia di essere depennato per un fastidio accusato in allenamento Un problema muscolare potrebbe tenere fuori Gonzalo Higuain dal match che il Milan giocherà domani ad Empoli, posticipo della sesta giornata del campionato di serie A. LaPresse/Spada L’attaccante argentino ha accusato un fastidio nel corso dell’allenamento di oggi, che ...

Milan – Cafu dice la sua sulla rosa di Gattuso : “Higuain da solo non basta per puntare in alto” : Cafu invoglia il Milan a fare meglio, l’ex calciatore rossonero commenta la squadra di Gattuso dopo cinque giornate di campionato Dopo le prime cinque giornate di campionato, il Milan ha cinque punti ed alterna a prestazioni buone, match in cui il gioco stenta ad ingranare. A parlare della squadra rossonera, dalla scorsa stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ex calciatore Milanista Cafu. “Il Milan deve crescere, ...

Cafù : 'Milan - Higuain così non combina niente' : Intervistato da Sport Mediaset con Tiki Taka , Cafù ha risposto così su Gonzalo Higuain : 'Tifo per il Milan e spero torni primo o secondo, nelle sue posizioni. Higuain? Da solo così non fa niente, ci vuole tutta la ...

Milan - Cutrone : 'Sto meglio - rubo i segreti a Higuain' : Scalpita, Patrick Cutrone. Vuole dare una mano al suo Milan, nonostante il tecnico Gattuso predichi calma per evitare ricadute alla caviglia infortunata. 'Sto bene, sono in fase di guarigione - dice a ...

Milan - le pagelle di Higuain : l'argentino è un vero leader : Terzo gol in una setimana per Gonzalo Higuain, sempre più leader del Milan. Ecco i voti raccolti dall'argentino: Gazzetta 7 Tuttosport 7 Corriere dello Sport 7 calciomercato.com 7

Europa League - la carica dei bomber : Immobile e Higuain trascinano Lazio e Milan : Europa League- Buona la prima per le due italiane impegnate in Europa League. Lazio e Milan portano a casa tre punti nonostante alcune difficoltà ed un ampissimo turnover. Sorride Simone Inzaghi, il quale ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per il primo tempo, ma poi ha evidenziato alcune lacune nella ripresa. Apollon Limassol al […] L'articolo Europa League, la carica dei bomber: Immobile e Higuain trascinano Lazio e Milan proviene da ...

Milan - Higuain e Bonaventura non bastano : pareggio sprecone - 2-2 contro l'Atalanta : È terminata 2-2 la sfida tra Milan e Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Al vantaggio immediato di Higuain al 2' replica Gomez al 10' della ripresa. Bonaventura al 16' realizza il ...

