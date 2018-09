Milan | Elliott ripulisce il bilancio della società rossonera | pagati tutti i debiti

sportfair

: Gli step di #Elliott: primo aumento capitale a fine agosto 21 milioni. Secondo aumento di 30 mln a settembre. Adess… - AntoVitiello : Gli step di #Elliott: primo aumento capitale a fine agosto 21 milioni. Secondo aumento di 30 mln a settembre. Adess… - GoalItalia : Elliott rimborsa 123 milioni di euro di obbligazioni: #Milan senza debiti finanziari - capuanogio : Il bond #Milan trasformato da #Elliott in prestito soci in conto futuri aumenti di capitale. Il club ha azzerato i… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il Fondoha ripianatopendenti suldel, un passo importante verso la stabilità finanziaria del club Sono giorni importanti per il, ma non per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Il Fondoinfatti ha compiuto un passo importante verso la stabilità finanziaria del club, avendo rimborsato i due bond emessi a proprio carico sulla borsa di Vienna, del valore di 123 milioni di euro. Spada/LaPresse Venerdì sarà completata l’intera operazione, con ildunque che vedrà ripulito l’interodapendenti, gravanti sin dal passaggio di proprietà avvenuto da Berlusconi a Yonghong Li. In quell’occasione, il club rossonero ebbe daun prestito del valore di 303 milioni, di cui 180 in capo a Li per definire il closing e 123 in capo alper ripianare vecchie futuri investimenti. Se la ...