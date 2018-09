Milan caos | Rino Gattuso sbrana il giornalista Sky | ' Prima di andar via scoprirò chi fa

Caos Olimpiadi - Milano e Cortina avanti da sole : 'Torino ha mandato una lettera, esattamente per ultima' rispetto a Milano e Cortina. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo alla trasmissione 'Agorà' su Rai3 in merito alla ...

Le notizie più importanti di oggi – Inzaghi a rischio - il caos in Serie B ed il terremoto al Milan : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar a tenere banco è la situazione legata all’allenatore Filippo Inzaghi. Inizio di stagione veramente deludente in casa rossoblu ma posizione di classifica che non sorprende, la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza non convince, in particolar il reparto avanzato non sembra all’altezza della categoria. Un solo punto conquistato, penultimo posto in classifica (solo per la penalizzazione ...

Polveriera Milan - caos nello spogliatoio : alta tensione contro il Cagliari - il tecnico Gattuso furioso con la squadra : Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari, reazione nel secondo tempo per la squadra di Gennaro Gattuso, l’attaccante Higuain ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Ma nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena e riportato dal ‘Quotidiano Nazionale’: nello spogliatoio dopo il primo tempo da dimenticare sarebbe successo di tutto. Leonardo e Paolo ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

SUPERMERCATI APERTI FERRAGOSTO 2018 - ORARI NEGOZI/ 15 agosto - centri commerciali Roma e Milano : caos sindacati : SUPERMERCATI APERTI a FERRagosto 2018, oggi 15 agosto. Roma e Milano: centri commerciali e NEGOZI, ORARI e lista. Le ultime notizie sulle aperture nel giorno estivo di festa.

Caos Olimpiadi - Milano si smarca : 'Ha prevalso la politica' : 'Egregio presidente, caro Giovanni, con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...