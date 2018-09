Migranti | Conte contro Macron | A volte si sbaglia anche' ' Video

Migranti e Ue - tensione tra Macron e Conte : Bruxelles si sfila: "Non è nave europea, non coordiniamo noi". L'Eliseo nega l'approdo, poi suggerisce: "Sbarchino a Malta"

Gas - Migranti e geopolitica : Conte e la "campagna d'Africa" (di U. De Giovannangeli) : "Giuseppe l'Africano". Quelle parole pronunciate dal presidente del Consiglio a conclusione del summit di Salisburgo non sono una risposta difensiva all'ennesimo affondo francese, in questo caso su Frontex. "Pensare di destinare 500-600 milioni all'Africa, comparati ai miliardi dati alla Turchia, è assolutamente irragionevole... Anche da un punto di vista della prospettiva di geopolitica e cioè che se la Cina destina all'Africa ...

Migranti - il premier Conte chiede "presto soluzioni" all'Ue : Il premier Conte chiede all'Unione europea di arrivare presto a delle conclusioni sull'emergenza Migranti. "Più ritardiamo, più andiamo tutti in difficoltà", ha detto dopo il vertice di Salisburgo il ...

Decreto Migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Il balzo indietro di Conte sui Migranti : Bruxelles. Secondo il governo di Giuseppe Conte, il vertice informale di Salisburgo avrebbe dovuto segnare una svolta concreta in termini di solidarietà dell’Unione europea su sbarchi e redistribuzione dei migranti. Non è andata così. Dopo un’estate di polemiche, trattative, scontri, ricatti e “merd

Migranti - Conte a Ue : “Basta ritardi. Serve redistribuzione - non contributi volontari”. Ma gli altri pensano alle frontiere esterne : “Più ritardiamo e più andremo tutti in difficoltà. I contributi volontari non sono l’obiettivo a cui miriamo”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, manda il suo messaggio all’Europa durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo di Salisburgo. Dalle parole del premier italiano, si capisce che nessun determinante passo avanti è stato compiuto in tema di politiche migratorie, con l’Italia che ...

Conte ha detto che sulla redistribuzione dei Migranti non ci sono passi avanti : Salisburgo, 20 set., askanews, - 'Quando abbiamo ragionato di immigrazione si è discusso delle prospettive di attuazione delle conclusioni di giugno. Merkel vuole dire che non ci sono ancora stati ...

Migranti - Conte : "I contributi volontari non priorità" | Merkel : "La solidarietà flessibile non mi convince" : Berlino come Roma vuole regole certe sulla redistribuzione dei Migranti. I due governi invece non concordano sul rafforzamento di Frontex: il premier italiano si è detto dubbioso circa la sua utilità, mentre la cancelliera tedesca ha dato parere positivo

Migranti - Conte : Ue deve decidere presto : 16.25 Sulla questione immigrazione "più tardiamo,più siamo tutti in difficoltà", dice il premier Conte dal vertice Ue a Salisburgo. "Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti",va "rivisto il regolamento di Dublino e occorre una gestione collettiva nel segno della solidarietà" Affronta il tema della Manovra: "Dovrà tenere i conti in ordine". "Sono in costante contatto con il ministro Tria" e "ora non voglio parlare di decimali". Ribadisce che ...