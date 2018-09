Migranti | Conte all' Onu | L' Italia da sola ha salvato tante vite

Migranti - Conte : Chi mette in dubbio nostro operato non è in buonafede : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte all'Assemblea dell'Onu : 'Sui Migranti l'Italia è stata lasciata sola. Serve condividere le responsabilità' : Quanto alla politica economica del governo Legaa-Cinque Stelle, il premier ha affermato: 'Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un'azione di governo che non si

Migranti AQUARIUS - SALVINI A MACRON "NON ACCETTIAMO LEZIONI DALLA FRANCIA"/ Ultime notizie - Conte punge Eliseo : AQUARIUS 2 verso Marsiglia con 58 MIGRANTI : Ultime notizie , Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Migranti - Conte contro Macron : "A volte si sbaglia anche''. Video : "L'Italia non ha problemi con la Francia. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa in più occasioni. Lascio all'amico Macron la libertà di opinione, ma a volte si sbaglia anche". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , alla 73esima Assemblea generale dell'Onu, rispondendo al presidente francese Segui su affaritaliani.it

Migranti e Ue - tensione tra Macron e Conte : Bruxelles si sfila: "Non è nave europea, non coordiniamo noi". L'Eliseo nega l'approdo, poi suggerisce: "Sbarchino a Malta"

Gas - Migranti e geopolitica : Conte e la "campagna d'Africa" (di U. De Giovannangeli) : "Giuseppe l'Africano". Quelle parole pronunciate dal presidente del Consiglio a conclusione del summit di Salisburgo non sono una risposta difensiva all'ennesimo affondo francese, in questo caso su Frontex. "Pensare di destinare 500-600 milioni all'Africa, comparati ai miliardi dati alla Turchia, è assolutamente irragionevole... Anche da un punto di vista della prospettiva di geopolitica e cioè che se la Cina destina all'Africa ...

Il balzo indietro di Conte sui Migranti : Bruxelles. Secondo il governo di Giuseppe Conte , il vertice informale di Salisburgo avrebbe dovuto segnare una svolta concreta in termini di solidarietà dell’Unione europea su sbarchi e redistribuzione dei migranti . Non è andata così. Dopo un’estate di polemiche, trattative, scontri, ricatti e “merd

Vertice Ue su Migranti a Salisburgo : Conte “no passi avanti”/ Sui movimenti secondari è ancora caos con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:06:00 GMT)