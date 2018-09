“Mi sta uccidendo Ora…” Temptation Island Vip | Valeria Marini ‘lo dice’ L’umiliazione

Vieni da me - il tragico racconto di Fabio Fulco : “Mia madre è stata miracolata” : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Vieni da me, programma in onda su Rai Uno e condotto da Caterina Balivo. Nella puntata odierna sono stati ospiti in studio l’attore Fabio Fulco e la miss Chiara Bordi. Il primo ha raccontato del dramma vissuto con la mamma: “Ho rischiato di non vederla più. Mia mamma è stata miracolata”. L’attore si è commosso ed ha fatto commuovere l’intero studio. In seguito a ...

Lazio - Simone Inzaghi ed il turnover in vista : "Milinkovic-Savic non ha mai riposato" : Milinkovic-Savic potrebbe essere tra gli indiziati ad uno stop in vista del derby che la Lazio affronterà nel prossimo weekend di campionato "Archiviata la vittoria di domenica ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo svolto una prestazione importante contro una squadra che aveva sei punti all'attivo ed una gara da recuperare. Già dalla ripresa degli allenamenti, però, stavamo pensando all'Udinese: dovremo

Domenica Live, le accuse choc dell'ex di Mauro Marin L'ex fidanzata di Mauro Marin, vincitore del GF 10, era intervenuta nello studio di Domenica Live la scorsa puntata, tuttavia, per mancanza di tempo, la sua intervista era stata rimandata. Oggi Barbara d'Urso ha dedicato a Jessica alcuni minuti per permetterle di riferire al suo pubblico quanto successo.

J-Ax come Fedez nell'intervista a Otto e Mezzo : "Mi sono imborghesito - ma Salvini mi fa paura" (video) : Anche J-Ax come Fedez ammette di essersi imborghesito e di aver abbandonato tanti di quei temi che un tempo erano al centro della sua musica. L'occasione per parlarne è stata un'intervista a Otto e Mezzo, che ha preso spunto dai recenti attacchi del rapper al ministro dell'Interno Matteo Salvini, per poi affrontare un dibattito sullo stato della destra e della sinistra in Italia. Ospite di Lilli Gruber, insieme ai giornalisti Luca Telese e

Cecilie Hollberg : “Ministro - i guai dei musei non sono i direttori stranieri ma burocrazia e staff ridotti” : Cecilie Hollberg è la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze, quella che ospita il maggior numero di opere di Michelangelo al mondo, tra cui il David. È a Firenze dal dicembre 2015 e parla un italiano perfetto, con un lievissimo accento toscano. Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, in un’intervista a La Stampa, si è detto p...

Giro di Toscana - Bardet soddisfatto nonostante la sconfitta : "Mi sono divertito - la condizione cresce" : Il corridore francese ha sottolineato di essere felice nonostante la sconfitta in volata arrivata nel Giro di Toscana Terminata la Vuelta di Spagna 2018, i ciclisti si sono sfidati oggi al Giro della Toscana. Un percorso di 198 km con partenza e arrivo a Pontedera, che ha messo alla prova i ciclisti, che hanno percorso per ben tre volte il Monte Serra. Sfida pazzesca tra Pozzovivo, Moscon e Bardet con il ciclista della Bahrain Merida che

MotoGp – Dovizioso ottimista per il Gp di Aragon : "Mi aspetto di essere veloce - ma attenzione a Jorge e Marc" : GP di Aragón: il Ducati Team arriva al MotorLand dopo le tre vittorie consecutive di Brno, Zeltweg e Misano. Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara spagnola Il Campionato Mondiale MotoGp sta ormai per entrare nella sua fase finale, con le ultime sei gare che si svolgono in meno di due mesi. Domani inizia il weekend del Gp di Aragon, col giovedì dedicato alla stampa che anticipa la prima giornata di prove libere.

Monza - 23enne chiede aiuto alla scuola : "Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi - voglio tornare in Italia" : Ingannata dal padre, privata dei documenti e costretta a lasciare la scuola in Italia e a tornare in Pakistan: doveva sposare l'uomo che la famiglia aveva scelto per lei. Una 23enne Pakistana, disperata, ha chiesto aiuto con una lettera alla sua vecchia scuola in Brianza. "Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui – ha scritto – mio padre mi ha impedito di

La ex moglie di Candreva spara a zero contro l’interista : “Mi ha denunciato per calunnia - mi passa 4 mila euro al mese” [FOTO] : 1/9 Instagram ...

Juventus - sputo Douglas Costa : "Mi scuso con tutti". Attenzione ai precedenti : sputo Douglas Costa- Un gesto orribile da condannare a prescindere da tutto. Douglas Costa ha perso la testa. Un contrasto con Di Francesco, poi il brutto episodio che ha lasciato tutti basiti. Il brasiliano, a fine gara, ha colto l'occasione per scusarsi con tutti: "Mi scuso con tutti. Ho sbagliato di brutto. Metto in chiaro che

Camionista giù dal ponte Morandi : “vivo grazie alla Madonna”/ Genova - video : “Miracolato - salgo alla Guardia” : Camionista giù dal ponte Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. video, ecco perchè è salito oggi alla Guardia mantenendo la promessa(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Juventus-Sassuolo - Georgina Rodriguez sostiene Cristiano Ronaldo allo Stadium e lo incorona "Migliore al mondo" [GALLERY] : Georgina Rodriguez presenzia di nuovo all'Allianz Stadium per sostenere Cristiano Ronaldo, la fidanzata di CR7 lo elegge 'migliore al mondo' "Complimenti papà per essere il migliore al mondo Ti amiamo @Cristiano @juventus #finoallafine". Con queste parole Georgina Rodriguez sostiene su Instagram il suo fidanzato Cristiano Ronaldo, accanto ad una foto che la immortala fuori dall'Allianz Stadium di

"Mi sento smarrita". Shannen Doherty e il cancro al seno : la toccante rivelazione. Come sta oggi : Lo scorso aprile gli ultimi aggiornamenti da parte di Brenda di Beverly Hills 90210, vale a dire Shannen Doherty. "Il cancro è in remissione". Shannen Doherty aveva usato Instagram per condividere la lieta notizia. La battaglia contro il cancro, cominciata a marzo di 2 anni fa, sta dando i risultati sperati. "Cosa significa remissione? Ho sentito questa parola e non avevo idea su Come reagire. E' positivo? Sì.

UeD - Luigi tronista attacca Lorenzo e svela : "Mio padre non è contento". : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla della rivalità con Lorenzo Riccardi e dell'appoggio della sua famiglia Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne insieme a Teresa Langella e Mara Fasone. I due maschietti sono già volti noti per i telespettatori di Canale 5, in quanto entrambi ex corteggiatori di