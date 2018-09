MGK rompe il silenzio sulla faida con Eminem | ' Sto vincendo io | l' ho preso a pugni'

Blastingnews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Machine Gun Kelly non ci sta a passare per vittima sacrificale. Mentre la sua ormai famosaconcontinua a far parlare fans e media, il rapper di Houston ha da un paio di giorni rilasciato un EP, dal titolo “Binge”, il quale – oltre a contenere la traccia “Rap Devil”, indirizzata al leggendario rivale di Detroit – si propone di garantire al pubblico che la sua carriera è più viva che mai, per quanto la canzone “Killshot VIDEO” risposta dia “Rap Devil” e l’oceanico fanbase dell’illustre collega non gli abbiano reso la vita facile nell’ultimo mese. L’intervista Il punto della situazione, MGK l’ha fatto alla trasmissione radiofonica statunitense “The Breakfast Club”, durante la quale ha parlato senza pelilingua dell’ardua battaglia conche lo vede protagonista, chiarendo la sua posizione in merito ad alcune speculazioni comparse in rete nelle ultime ...