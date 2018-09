Meteo | un po' di nubi e ancora tanto vento Che freddo stamattina! - PREVISIONI

Allerta Meteo - la burrasca si intensifica sull’Italia : danni per il forte vento in Campania - nubifragi verso la Sicilia [LIVE] : 1/18 Il cartellone autostradale caduto stamattina per il forte vento in autostrada ...

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - nuovo avviso Estofex : nel pomeriggio nubifragi e alluvioni lampo al Centro-Sud e in Sicilia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una nuova Allerta Meteo in vista del maltempo che il sempre più probabile “Uragano Mediterraneo” potrebbe scatenare sull’Italia centro-meridionale e soprattutto le due isole maggiori. Estofex ripropone un nuovo livello di Allerta 1 per l’Italia, la Sardegna, la Corsica, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora ...

Meteo : ciclone nel cuore del mar Tirreno - tanta instabilita' oggi - attenzione ai nubifragi : Depressione simil tropicale in formazione nel Tirreno. Massima attenzione in Sardegna. instabile altrove. Meteo / Giornata dai connotati autunnali su molte regioni del centro-sud quest'oggi grazie...

Meteo Protezione Civile : si intensifica il maltempo domani - nubifragi in Sardegna : La formazione di una intensa depressione sul Mar Tirreno centro-meridionale alimenterà nella giornata di domani condizioni di forte maltempo sulle regioni tirreniche e in particolar modo sulla...

Meteo - Italia nell'occhio del ciclone : nubifragi in arrivo : Il vortice ciclonico posizionato tra Sardegna e mar Tirreno provocherà forti temporali in diverse zone: ecco dove pioverà

Allerta Meteo Estofex : marcata instabilita' - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Vasto sistema temporalesco al Centro Sud, possibili fenomeni intensi e disagi. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta...

Allerta Meteo - “Uragano Mediterraneo” : Estofex lancia l’allarme per nubifragi molto intensi sull’Italia - in particolare Sardegna e Mar Tirreno : Allerta Meteo – In vista del Medicane del Mediterraneo atteso nelle prossime ore, Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sardegna, la Corsica, l’Italia, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 settembre. L’Europa è divisa in due regimi su scala sinottica. Le parti settentrionali e nordoccidentali del ...

Meteo oggi : depressione mediterranea - attesi temporali e nubifragi : Meteo oggi: depressione mediterranea in formazione sull'alto tirreno rischio temporali e nubifragi. Meteo oggi - Gli aggiornamenti mattutini dei principali modelli matematici ad alta risoluzione...

Meteo - temporali e nubifragi sull’Italia : le zone più colpite : Ondata di maltempo sul Paese. Secondo gli esperti Meteo la formazione di un vortice ciclonico sul mar Tirreno sarà responsabile di una fase instabile su molte regioni. Attenzione soprattutto in Sardegna, in particolare nella provincia di Olbia-Tempio dove potrebbero verificarsi temporali molto forti con nubifragi.Continua a leggere

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il Centro-Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia, della Spagna, della Svizzera, della Germania e dell’Austria, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 19 settembre. Un forte sistema di alta pressione si è consolidato sull’Europa orientale, estendendosi in direzione ovest ...

Allerta Meteo Estofex - rischio di nubifragi e grandine di grandi dimensioni su Centro-Nord e Sardegna : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un’Allerta Meteo di livello 1 per parti della Sardegna, della Corsica e dell’Italia centro-settentrionale, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. L’Allerta è valida fino alle 8 di domani, 18 settembre. Un modello di flusso zonale sull’Europa settentrionale si trasforma in uno più amplificato con l’avvicinamento di una profonda depressione sull’Atlantico ...

Meteo : inizia il declino dell'alta pressione. Oggi tra nubi e acquazzoni [FOCUS] : Alta pressione in indebolimento sull'Italia. Aumenta l'instabilità al nord e sul lato tirrenico! Meteo / L'alta pressione africana sta pian piano perdendo colpi su gran parte del Mediterraneo...

Previsioni Meteo : sempre piu' nubi e rovesci sull'Italia in settimana - poi arriva la svolta : Persiste il caldo sull'Italia, ma tornano i temporali in settimana! Possibile importante svolta tra 7 giorni! Previsioni meteo / Mentre in altre zone del mondo abbiamo giorni davvero movimentati...

Meteo - l'ultimo weekend d'estate : in arrivo ciclone porta nubifragi : Al via il terzo weekend di settembre all'insegna dell'estate, ultimo colpo di coda della stagione prima di un brusco peggioramento su tutto il territorio nazionale. Ma ancora per qualche ora le ...