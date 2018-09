Meteo Piemonte | termometro sotto zero a 2 000 metri | temperature in risalita

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali su Torinese e Cuneese : Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) Piemonte ha emesso un bollettino di Allerta Meteo codice giallo, ecco l’avviso in dettaglio: “Un minimo depressionario in quota si muove dal Golfo del Leone verso il nordovest italiano, determinando il cedimento dell’alta pressione che ha favorito condizioni stabili e soleggiate nei giorni scorsi sulla nostra regione. L’irruzione di aria fredda ad esso associata alimenterà ...

Meteo Piemonte - giornata ‘bollente’ sul Monte Rosa : +8 gradi a 4.500 metri : Caldo come in pieno luglio oggi in PieMonte per effetto del vasto anticiclone che si espande su tutta l’Europa centrale. La rete Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato massime di 32.7 gradi nel centro di Torino, 32.4 ad Asti, 32.1 a Govone (Cuneo), 31.9 a Sezzadio (Alessandria). Ancora più inconsueta, per il periodo, la massima di 8.5 gradi agli oltre 4.500 metri della Capanna Margherita, il rifugio ...

Meteo - anticiclone africano : al Nord è ancora estate/ Ultime notizie - previsioni Piemonte : caldo sopra i 30° : Meteo, caldo e sole: torna l'estate. Ultime notizie, 30 gradi al Nord e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: colpo di cosa dell'estate(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Previsioni Meteo - FOCUS temporali oggi : colpiti Alpi e Prealpi centro-orientali - Ovest Piemonte e Centro Nord Appennino : Il tempo, rispetto agli ultimi giorni, va mediamente migliorando, nel senso che l’instabilità sarà più localizzata. Per oggi, saranno ancora presenti temporali su diverse aree Centro settentrionali della penisola con prevalenza, però, sui rilievi e in prossimità di essi. Le aree più a rischio, sono quelle Alpine e pre-Alpine Centro orientali, l’Ovest Piemonte e, in maniera più diffusa, i settori appenninici e quelli circostanti Centro ...

Allerta Meteo in Piemonte : criticità gialla per temporali forti dalla serata : “Una perturbazione dal nord Europa sta lentamente erodendo l’alta pressione presente sul nord Italia. L’aria fredda associata comincerà a fluire sul Piemonte dalla serata odierna, causando un aumento dell’instabilità atmosferica sulla parte settentrionale della regione, in particolare nella zona del lago Maggiore, dove sono attesi temporali anche molto forti dalla tarda serata che si protrarranno fino al mattino di domani“: lo spiega ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali : “La discesa della saccatura atlantica sull’Italia settentrionale e il conseguente aumento di avvezione fredda determineranno per il pomeriggio odierno lo sviluppo di temporali sparsi sul Piemonte, più intensi e persistenti sul settore sudorientale determinando Allerta gialla. E’ prevista una netta diminuzione delle temperature massime e lo zero termico subirà un brusco calo fino a 3000 m in serata“: lo spiega Arpa Piemonte in una ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla nel Nord della Regione : Allerta gialla, per la previsioni di forti temporali, sul Nord del Piemonte. Le aree a rischio di locali allagamenti e frane, indicate nel bollettini di vigilanza meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) saranno sia le zone alpine e prealpine delle province di Novara, Verbania e Vercelli, sia la pianura che riguarda 6 province su 8. Tempo “molto perturbato” anche sabato pomeriggio, avvisa Arpa nel ...

Meteo Piemonte : picco del caldo di fine agosto - massime verso i 40°C : Il picco dell’ondata di caldo di fine agosto in Piemonte è atteso domani: le temperature massime si avvicineranno ai 40°, ma dovrebbero scendere a partire da giovedì. A Torino – si legge nel bollettino Arpa – sarà un martedì con caldo torrido con la colonnina di mercurio che toccherà i 36 gradi (temperature percepite di due gradi in più): dovrebbe essere la provincia più calda e l’indice di stress da calore, 9.8, ...