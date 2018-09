Meteo | colpo di scena | dopo il primo freddo | di nuovo sole e temperature in aumento

fanpage

: Meteo clamoroso un nuovo colpo di scena in settimana dopo il freddo torn... - MelchiorreG : Meteo clamoroso un nuovo colpo di scena in settimana dopo il freddo torn... - MelchiorreG : Meteo clamoroso un nuovo colpo di scena in settimana dopo il freddo torna il caldo afoso ecco quando: -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Se per oggi gli espertiprevedonopiuttosto basse in gran parte d’Italia anche durante le ore diurne, a partire da giovedì l'alta pressione tornerà a prendere il sopravvento sulla penisola, garantendo altre gradevoli giornate die soprattutto unrialzo termico da Nord a Sud.e caldo anomalo, e poi ventoe termometro giù. La burrasca autunnale tanto invocata dagli amanti delè arrivata in questa ultima settimana del mese di settembre, mese in precedenza caratterizzato da giornate decisamente estive. Ma questa stagione autunnale appena iniziata sembra voler regalare nuovi colpi di. Già da ieri un frontesta interessando parte della nostra penisola, in particolare il Nord ed i settori adriatici, e la conseguenza più diretta del passaggio del fronteè stato il drastico calo delleanche di 7-8 gradi rispetto alle ore precedenti. Nella giornata odierna, mercoledì 26 settembre, toccheremo valori ancora più bassi, con leche al mattino scenderanno fin sotto i 10 gradi nelle principali città del Nord, ma anche su alcune aree interne del Centro.