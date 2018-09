Merkel in caduta libera | silurato il fedelissimo Volker Kauder

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Angelaè ine il suo partito si ribella. I deputati dell'Unione cristiano democratica (Cdu) e dell'alleato bavarese Csu di Horst Seehofer hanno dato un segnale di avvertimento chiarissimo alla cancelliera silurando il capogruppo al Bundestag. Dopo 13 anni di incarico, perde il posto uno dei fedelissimi della.Al suo posto, è arrivato Ralph Brinkhaus, deputato Cdu del Nord Reno-Westfalia con 125 voti a favore e 112 contrari. Secondo gli osservatori, il voto è stato chiaramente uno schiaffo per la, dal momento che si era spesa direttamente in prima persona per la rielezione di. Ed è chiara, a questo punto, la rivolta interna del blocco conservatore contro la cancelliera, che da qualche tempo appare sempre più debole.Una debolezza cui si è aggiunta, in questi giorni, la crisi dovuta ai fatti di Chemnitz e all'allontanamento di ...