meteoweb.eu

: Medicina: nuova terapia anti-Hiv blocca il virus per mesi con sole 3 dosi - Barcellonameteo : Medicina: nuova terapia anti-Hiv blocca il virus per mesi con sole 3 dosi - carloangeli : RT @ChirurgiaSic: #Chirurgia/ Il #trapianto di volto non è andato bene a causa di un #rigetto. Il volto della donatrice non si è vascolariz… - PiemonteInforma : #26settembre #sanità @antonio_saitta. nuova intesa dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni per il c… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Due sperimentazioni cliniche condotte da Michel Nussenzweig e Marina Caskey della Rockefeller University di New York, pubblicata su Nature e Nature Medicine, potrebbero rappresentare una svolta nella lotta all’Aids: si tratta di un mix di duecorpi specifici-Hiv che funziona senza effetti avversi, sono sufficienti 3per controllare l’infezione e l’efficacia dura. Attualmente l’Aids viene tenuto sotto controllo dagliretrovirali, che vanno assunti quotidianamente, con effetti collaterali. L’immunoè unastrada per la cura: nasce dalla scoperta di pazienti che producono super-corpi contro l’Hiv. Due di questi, 3BNC117 e 10-1074, sono stati isolati e riprodotti per la: in un trial i ricercatori hanno coinvolto un gruppo di pazienti che assumevanoretrovirali e non mostravano presenza di Hiv nel ...