Massimo Palumbo | Gruppo PSA - Come cambia il concessionario nell' epoca digitale - VIDEO

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Proseguono gli incontri con i manager delle Case automobilistiche alla Quattroruote Academy, e questa volta lesperto è il responsabile del Digital della filiale italiana delPSA,, 46 anni, laureato in Scienze politiche con una tesi intitolata Internet e il commercio elettronico. Labbiamo intervistato in occasione della sua lezione. Ragione online, emozione in concessionaria. Al Master in Digital Marketing, prima edizione appena iniziataa sede dellEditoriale Domus,affronta il tema deimenti nel marketing nel settore automobilistico in un mondo sempre più digitalizzato: dal nuovo ruolo dei dealer alla strategia dei marchi delfrancese.