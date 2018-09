Massimo Baroni M5s su Twitter | Metti il reddito di cittadinanza in Italia e vedi

huffingtonpost

: RT @Marco_Casellato: Secondo il deputato #m5s Massimo Baroni il #redditodicittadinanza può favorire una migliore attività sessuale mentre #… - assunta_ranucci : RT @Marco_Casellato: Secondo il deputato #m5s Massimo Baroni il #redditodicittadinanza può favorire una migliore attività sessuale mentre #… - alf54 : RT @Marco_Casellato: Secondo il deputato #m5s Massimo Baroni il #redditodicittadinanza può favorire una migliore attività sessuale mentre #… - MovimentoEtico : Chi è il deputato M5S che ha detto: «Metti il reddito di cittadinanza e tutti trombano come… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) I benefici deldiriassunti in un tweet dal deputato M5s. "ildiincome iniziano a tr... tutti come ricci", ha scritto lo psicoterapeuta e membro della commissione affari sociali della Camera.Raggiunto dal Tg Zero di Radio Capital ha spiegato: "È un'espressione ultracolorata che serve per riuscire a parlare didi. Altrimenti ci troviamo a parlare solo di immigrati che secondo molti economisti portano il pagamento delle pensioni. Colpossiamo uscire a mangiare una pizza e quando torniamo si fa un incontro amoroso", continua il deputato.