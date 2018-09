Martina verso l' addio alla segreteria Pd | Congresso vicino Renziani più fiduciosi di

MotoGp – Verso il Gp di Misano : l’ombrellina Martina invita tutti gli appassionati [GALLERY] : Martina infiammerà il paddock di Misano : la bellissima Monster girl invita tutti gli appassionati a non perdersi il prossimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Dopo l’amaro weekend di Silverstone, con gara annullata a causa delle condizioni critiche dell’asfalto britannico, i piloti della MotoGp guardano già al futuro, in particolar modo al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di San Marino e della Riviera di ...

Martina : 'Governo incapace fa ridere il mondo : Salvini bullo - M5S verso deriva pericolosa' : In occasione della puntata di In onda su La7 questo mercoledì 22 agosto, è intervenuto il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina, il quale si trovava al porto di Catania a pochi metri da dove è ormeggiata la nave Diciotti, con 177 migranti a bordo in attesa di capire se e quando potranno sbarcare. Vediamo quello che ha detto a tal proposito e riguardo al Governo italiano. Martina: 'Migranti? Non c'è nessuna emergenza, siamo di fronte un ...