Marcello Foa presidente Rai con i voti di Lega | M5s e Forza Italia

Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. In commissione di Vigilanza questa volta ci sono stati i 27 voti a favore che servivano per il via libera alla ulteriore nomina fatta nei giorni scorsi dal Cda di viale Mazzini. Sono stati 32 i commissari che hanno preso parte alla votazione. A favore di Foa hanno votato Lega, M5s, Forza Italia e Fratelli d'Italia, per l'appunto i 27 che erano la soglia base. Tre i no, 1 scheda ...

Marcello Foa eletto nuovo Presidente della Rai : Marcello Foa Marcello Foa è il nuovo Presidente della Rai. La nomina del giornalista ha ottenuto in serata il decisivo via libera da parte della Commissione di Vigilanza grazie ai voti di Lega, M5S, e Forza Italia. 27 i voti favorevoli, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Settimana scorsa il CdA di Viale Mazzini aveva riproposto la candidatura dello stesso Foa, che necessitava dell’ok da parte della bicamerale per diventare ...

Rai - l’audizione di Marcello Foa in Vigilanza : “Mai avuto tessere di partito - il mio non è un mandato politico” : “Mai avuto tessere di partito, mai militato in un partito. E il mio non è un mandato politico”. Così il presidente indicato dal Cda Rai, Marcello Foa, durante l’audizione in commissione Vigilanza. “Non ho mai cercato appoggi politici per fare carriera”, ha aggiunto Foa, rivendicando come i suoi “valori” sono “quelli dell’indipendenza e onestà intellettuale”. Di fronte agli attacchi ...

'Obama è nipote di Carlo Magno'. Il fake giornalismo che piace a Marcello Foa : Roma. Se tutto va come previsto, Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai. Dopo la bocciatura di agosto in commissione di Vigilanza, il cda lo ha rinominato presidente e domani, grazie al ...

Rai : Cda vota a maggioranza Marcello Foa presidente : 12.15 - Il consiglio d'amministrazione della Rai ha detto sì a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv di Stato. A favore di Foa hanno votato 4 consiglieri del Cda; c'è stato un voto contrario, molto probabilmente della dem Rita Borioni, e un astenuto, si crede Riccardo Laganà, il rappresentante dei dipendenti Rai. Ora la nomina di Foa a presidente Rai deve passare per la ratifica nella Commissione di Vigilanza ...

