l ministro dell'Economia rassicura il M5s: «Reddito di cittadinanza sarà nella legge di Bilancio». Ma chiarisce: «Ho giurato nell'interesse della nazione. Dobbiamo stare attenti».Intervento al convegno Confcommercio. Le previsioni del Centro studi di Piazza Belli: l'inserimento delle misure previste dal contratto Lega-M5s potrebbero portare il deficit 2019 al 2,8%. La crescita dell'economia italiana sta rallentando: il 2018 potrebbe chiudersi con un aumento del Pil dell'1,1 per cento e il 2019 dell'1,0 per cento. È la previsione di Confcommercio



rallenta la crescita dell'economia italiana: Confcommercio stima a fine 2018 il Pil a +1,1% e nel 2019 a +1%. Tagliate un decimo di punto le stime precedenti alla vigilia della presentazione della Nota al Def. I consumi darebbero +0,9% quest'anno e +0,8% nel 2019,fatte salve clausole salvaguardia nel 2019. Secondo Confcommercio, l'inserimento nella prossima Manovra delle misure previste dal contratto di governo potrebbe portare il deficit 2019 al 2,8% del Pil. Sul bilancio strutturale non impatterebbe invece la pace fiscale.

