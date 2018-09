Manovra | pressing del M5S | deficit pil al 2 | 4% Di Maio | tecnocrati zavorra di cui

Manovra : pressing M5s - deficit 2 - 4% : ANSA, - ROMA, 26 SET - M5s cerca l'asse con la Lega per convincere Tria a portare il rapporto deficit-pil al 2,4% già nella nota di aggiornamento al Def. Al momento, a quanto si apprende da fonti di ...

Settimana decisiva per la Manovra. Pressing di Conte e Salvini su Tria : 'Sia una legge di bilancio espansiva : In vista della presentazione della nota di aggiornamento del def il premier chiede al ministro dell'Economia misure coraggiose. Il leader della Lega rilancia sulla riforma delle pensioni mentre Di Maio promette reddito e pensioni di cittadinanza in deficit -

Verso la Manovra - pressing su Tria. Conte media : 'fiducia nel Mef' : Il premier prova a smorzare le tensioni all'interno del governo e le polemiche dell'opposizione dopo il caso Casalino. 'Abbiamo un dialogo serrato. ma sarà coraggiosa' -

Laura Castelli - l'altro pressing M5s per far rientrare il reddito di cittadinanza in Manovra : un altro volto del pressing M5s sul ministro dell'Economia Tria e sui tecnici di Via XX Settembre affinché trovino i dieci miliardi per inserire il reddito di cittadinanza tra le misure previste nella prossima legge di Bilancio. È il volto di Laura

Manovra : pressing su Tria per mantenere le promesse : Resta la tensione nel governo. Il ministro dell'economia non vuole sforare il deficit. Di Maio ripete che le promesse fatte saranno mantenute, anche a costo di superare al 2% -

Manovra - la coperta è (ancora) corta : continua il pressing su Tria : C'è ancora stallo sulle misure economiche che Lega e M5S vorrebbero nella legge di Bilancio, mancano le risorse e sale la...

Manovra - Di Maio in pressing su Tria : A parlare è il vicepremier, Luigi Di Maio che incalza il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il leader del Movimento Cinque Stelle chiarisce poi di non aver mai chiesto le dimissioni del titolare ...

Manovra - pressing di Di Maio : "Pretendo che Tria trovi le risorse" : ... riduzione tasse per la classe media e lotta alla povertà Il Governo deve "recuperare un 30% di investimenti pubblici venuti meno negli ultimi anni", ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Manovra 2019 : pressing della Lega - Quota 100 con sostegno delle aziende : Lega e M5S sono decisi ad affilare le armi in vista della prossima legge di Bilancio in un confronto a distanza sulle principali misure da inserire nel testo, Quota 100 in primis. Lo spazio è in questi giorni riempito da discussioni, ripensamenti e puntate di piedi, ma la resa dei conti sui numeri è vicina: entro il 27 settembre il Governo dovrà presentare il Def, all’interno del quale dovranno essere presenti misure e coperture da mettere in ...

Pressing M5S-Lega sulla Manovra : Via libera alla flat tax, ma a condizione che "non aiuti i ricchi". Sì al reddito di cittadinanza, purché non serva a "stare a casa sul divano a guardare la televisione". Lega e M5S affilano le armi ...

Pressing Di Maio su Tria : in Manovra reddito di cittadinanza o governo rischia : I cinquestelle al ministro dell'Economia: 'avanti con determinazione per realizzare ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale ma non abbiamo mai parlato di dimissioni di Tria' dice Di Maio. Il movimento chiede di destnare 10 ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza dal 2019"/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: 'reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri'. ultime notizie, 'non daremo soldi per stare sul divano'.

