Manovra-pensioni non è abbattere la Fornero

Pensioni : quota 100 nella Manovra - su Opzione donna si attende chiarezza : Riforma delle Pensioni, nuove opportunita' di lavoro, riduzione delle tasse: questi i punti principali della nuova legge di Bilancio 2019 su cui sta lavorano il governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. I tempi per definire i provvedimenti da introdurre nella prossima manovra economica e finanziaria diventano ormai sempre più stretti. La prima scadenza è quella di giovedì 27 settembre, giorno in cui dovra' essere presentata la nota ...

Verso la Manovra 2019 : le misure su imprese - pensioni e fisco : Settimana di fuoco per il Governo, sempre più vicino alla presentazione del documento di economia e finanza (Def), dal quale si potrà iniziare a capire in concreto (dopo mesi di molto parlare), le reali misure che compariranno nella Legge di bilancio 2019 e, soprattutto, le coperture finanziarie per attuarle: cioè dove si prenderanno i soldi per mantenere le promesse con gli italiani (per dirla alla Di Maio) e quanto si intende spendere. Già dal ...

Super-Ires - pace fiscale - pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Super-Ires - pace fiscale - pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - flat tax : a che punto è il cantiere Manovra : A un mese dal varo della legge di bilancio il puzzle delle misure ancora non è composto. E con il nodo coperture ancora da sciogliere si fa sempre più insistente il pressing di...

Manovra - Lega : quota 100 per pensioni e taglio Ires : Si è svolto in mattinata un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Savona e Salvini che annuncia: 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva'. Il reddito di cittadinanza solo 'ai cittadini italiani', precisa Di Maio. Il presidente emerito della Consulta Mirabelli: 'Incostituzionale'. «Ora c'è l'impegno di tutti ad affinare le proposte e dello stesso ministro Tria a cercare soluzioni», assicurano fonti della Lega dopo il vertice ...

Manovra - Lega : quota 100 per pensioni e taglio Ires : La Lega soddisfatta del vertice odierno sulla Manovra di bilancio annuncia che, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , ha preso atto della volontà del governo giallo-verde di realizzare passi importanti come il reddito di cittadinanza per gli italiani e la riforma delle pensioni . Questa ...

Riforma pensioni e Manovra 2019 : per Damiano la legge Fornero va 'disfatta - ma bene' : Sulle pensioni arrivano nuove dichiarazioni dall'opposizione ed in particolare dall'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano. L'esponente Dem ricorda la necessità di disfare la legge Fornero, ma anche di farlo in modo che la nuova situazione possa rappresentare un passo in avanti rispetto all'attuale rigidità del sistema. Nel frattempo anche dal CODS si esprime perplessità in merito alle ultime prese di posizione in ...

Manovra - l'esperto : 'Pensioni minime e quota 100 sono inconciliabili' : Nonostante le rassicurazioni pubbliche, in vista del Def non è difficile immaginare le riflessioni davanti alla calcolatrice del Mef tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il tandem di ...

Manovra - Di Maio rilancia le priorità : flat tax - reddito cittadinanza - pensioni : Così il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante la missione in Cina coglie anche l'occasione per ribadire ancora una volta la piena fiducia nel ministro dell'Economia, Giovanni, ...

Manovra economica - Di Maio “fiducia Tria - ok fare deficit”/ Priorità : reddito cittadinanza - flat tax - pensioni : Manovra economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 Priorità". pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Pensioni - accise - Iva e tasse : tutti i nodi della Manovra : La manovra è lo scoglio più duro che il governo deve affrontare. Da qualche giorno è scattato il fuoco amico di M5s e Lega sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Di fatto al centro della manovra ci sono tanti nodi da sciogliere ed è sulla legge di Bilancio che l'esecutivo si gioca la partita più importante. Flat Tax e reddito di cittadinanza sono le principali misure su cui via XX Settembre dovrà mettere la testa per trovare le coperture. Il ...

Manovra CON PACE FISCALE - PENSIONI E TICKET/ Armonia Governo - “tagliati sprechi” : resta nodo coperture : MANOVRA Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Pensioni e spesa pubblica : perché sulla Manovra ha vinto Di Maio : In cambio della "pace fiscale" i 5 Stelle portano a casa reddito e Pensioni di cittadinanza, le proposte-manifesto del loro...