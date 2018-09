Manovra | M5s chiede deficit al 2 | 4% | la Lega valuta Conte | numeri? Domani dopo il CdM

Manovra - pressing del M5S : deficit/pil al 2 - 4%. Di Maio : tecnocrati zavorra di cui dobbiamo liberarci : Il Movimento Cinque Stelle chiede di portare l’asticella del deficit fino al 2,4% del Pil e la Lega sta valutando se convergere, o meno, sulla richiesta da avanzare al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in vista del Cdm che domani dovrebbe varare la Nota di aggiornamento al Def. Fonti M5S fanno sapere che l’accordo sarebbe stato già raggiunto, ...

Manovra : pressing M5s - deficit 2 - 4% : ANSA, - ROMA, 26 SET - M5s cerca l'asse con la Lega per convincere Tria a portare il rapporto deficit-pil al 2,4% già nella nota di aggiornamento al Def. Al momento, a quanto si apprende da fonti di ...

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione" | M5s : "Mef resiste sulla Fornero" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io". E da M5s si racconta anche delle resistenze del ministro nel modificare la legge Fornero

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Domani a Palazzo Chigi si terrà nel pomeriggio un vertice economico che si preannuncia durissimo: da un lato la parte politica, decisa a portare a casa i principali punti del contratto di governo '...

Manovra - Lega e M5S verso l’intesa : portare il rapporto deficit/pil al 2 - 4% : Il M5S cerca l’asse con la Lega per convincere Tria a portare il rapporto deficit-pil al 2,4% già nella nota di aggiornamento al Def. Al momento sarebbero 2 le ipotesi che vedrebbero impegnato Conte nel tentativo di mediare. La prima prevedrebbe l’1,9% con il recupero di qualche altro decimale nella Manovra;la seconda fisserebbe il deficit poco sop...

Manovra - Tria : "Ho giurato sull'interesse della nazione"/ M5s contro Ministro : Di Maio - "Serve nuovo vertice" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto Deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit M5S : «C’è anche riforma della Fornero» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

M5s - riforma Fornero sia in Manovra : ANSA, - ROMA, 26 SET - Non solo reddito di cittadinanza ma anche la riforma della Fornero e le pensioni di cittadinanza, per il M5S, sono conditio sine qua non per l'ok alla manovra. E'quanto - si ...

Manovra di Bilancio a rischio. Di Maio minaccia : senza il reddito di cittadinanza M5S non voterà a favore : Così il vicepresidente del consiglio ha voluto fare chiarezza, ed in occasione della riunione coi ministri del movimento ha ricordato a tutti che la nota del Def , Documento di Economia e Finanza, ...

Manovra - si avvicina l'ora della verità : il M5s pronto a non votare il Def : Di Maio: "Una nota al Def non coraggiosa non avrà i voti dei 5 Stelle". Domani il documento con gli obiettivi da raggiungere...

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

La «Manovra del popolo» targata M5S : nel mirino banche e petrolieri : Reddito di cittadinanza, tagli alla deducibilità degli interessi passivi di banche e assicurazioni, accetta sulle agevolazioni per il diesel: ecco le mosse nella manovra che il Movimento di Luigi Di Maio punta a intestarsi per marcare la differenza con la Lega...

Manovra - Di Maio : 'Una nota al Def coraggiosa oppure M5s non la vota' : Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio minaccia di non votare l'aggiornamento del Def se non conterrà le misure richieste dal Movimento. 'La nota al Def deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento. Una ...